Москва, 7 февраля, 2017, 10:15 — ИА Регнум. На первом месте антирейтинга кроссоверов, составленного на основе публикаций в российских автомобильных изданиях, оказался китайский автомобиль Haima 7. Покупателей не устраивают ездовые характеристики модели, в том числе неудачные тормоза, сообщает «Дейли-Мотор».

Cs.sina.com.cn Haima 7

Кроссовер, выпущенный автогигантом из КНР, почти не пользовался спросом в РФ с начала 2016 года, причем к концу года ситуация лишь усугубилась. На втором месте в Топ-5 непопулярных паркетников — французский Peugeot 2008, проданный в минувшем году в количестве 100 штук. При этом к техническим и ходовым качествам, дизайну модели претензий нет, по всей видимости, дело в маркетинговой политике бренда.

На третьем месте списка — Cadillac SRX. По цене американский автомобиль более выгоден по сравнению с европейскими конкурентами, однако спросом в России он не пользуется. На четвертой и пятой сроках антирейтинга — Toyota Highlander и Peugeot 3008.