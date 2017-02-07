Москва, 7 февраля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение штрафа для автомобилистов за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам движения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Предлагается повысить штраф с фиксированных 1500 рублей — до «вилки»: 1500−2500 рублей.

Авторы объясняют необходимость ужесточения санкций «высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах».

Так, по данным МВД, за 2015 год на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 1233 и ранены 19 576 человек. За аналогичный период 2014 года — 19 392 происшествия, в результате которых погибли 1236 и ранены 19 194 человека.