Таллин, 7 февраля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Союз обороны Эстонии обнародовал список интернет-ресурсов, представляющих для эстонского государства угрозу безопасности. В перечень, опубликованный интернет-проектом Propastop, включено 28 СМИ, в том числе информационное агентство REGNUM.

jackmac34 Эстония

В чёрный список также вошли Sputnik Эстония, RT, «Российская газета», «Взгляд», lenta.ru, РБК, Газета.ру, Life. Кроме того, к опасным СМИ отнесены ТАСС, НТВ, РЕН ТВ, ОТР, телеканал «Звезда», ТВЦ и 5-й канал. «Попали в опалу» и телеканалы «Россия», «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал» (в том числе и прибалтийская версия), «РТР Планета» и «РТР Планета Балтик».

Отмечается, что составлен список специалистами эстонского Центра киберзащиты. Эксперты предостерегают своих соотечественников: в СМИ из чёрного списка нельзя размещать свою рекламу, ведь таким образом эстонские бизнесмены поддерживали бы своими деньгами «деятельность по влиянию со стороны иностранного государства».

Кроме того, Propastop призывает эстонцев сообщать сведения о других подозрительных СМИ. Если они также окажутся пророссийскими, их, после экспертизы, добавят в перечень вражеских.