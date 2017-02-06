Нижний Новгород, 6 февраля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде строители постепенно разбирают дом, в котором «в людях» жил будущий писатель Максим Горький. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила градозащитница Анна Давыдова.

Google.maps Дом в Нижнем Новгороде, где «в людях» жил будущий писатель Максим Горький

По ее словам, на сегодня от дома, который является объектом культурного наследия, остались только стены. Работы ведутся без необходимых санкций.

«Увы, группа гастарбайтеров тихонечко вынесла уже все перегородки и перекрытия у деревянного домика», — пишет Давыдова.

По ее словам, в ближайшее время будут направлены все необходимые запросы в правоохранительные органы: «Вот только вопрос: как быстро будут приостановлены работы?».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Нижнем Новгороде на аукционе был продан дом, в котором с 1878 по 1880 годы жил Алеша Пешков (Максим Горький).

Тогда в региональном Мингосимущества заявляли, что заявки на участие в аукционе подали 9 человек, из них двоим было отказано. По итогам аукциона дом, расположенный по адресу ул. Горького 74, достался Дмитрию Козлову, который заплатил за него более 6,9 млн рублей.

Примечательно, что вместе с домом он получил земельный участок площадью 605 кв. метров, являющийся территорией музея.

На момент проведения торгов в нижнем Новгороде стоимость 1−2-комнатных квартир улучшенной планировки в новостройках по соседству с продаваемым домом составляли 3,5−7 млн рублей.

В настоящий момент участок по соседству с домом №74 отдан под застройку и обнесен строительным забором. Находившиеся на нем деревянные дома были снесены из-за обветшалости или уничтожены пожарами.