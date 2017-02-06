Нижний Новгород, 6 февраля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Департаменту финансов Нижнего Новгорода придется изыскать денежные средства для осуществления платежей пострадавшим владельцам помещений дома №32 на улице Самочкина, который частично обрушился еще в апреле 2014 года. Соответствующее распоряжение дал глава городской администрации Сергей Белов, проходящий одним из обвиняемых по уголовному делу, связанному с этим обрушением

Андрей Репин ИА REGNUM Обрушившийся дом на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде

По словам главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Надежды Рожковой (вторая обвиняемая), на данный момент необходимо рассчитаться еще с 12 собственниками. Шестеро из них уже дали согласие на получение возмещения после 31 июля 2016 года. Общая сумма выплат составляет 4,7 млн рублей.

Еще по шестерым собственникам имеются исполнительные листы, в соответствии с которыми следует перечислить гражданам почти 5,28 млн рублей.

По данным администрации, на 1 февраля 2017 года 96 из 163 собственников помещений в доме №32 по улице Самочкина получили денежные средства за изымаемую недвижимость на общую сумму 78,2 млн рублей.

По 45 собственникам дела находятся на рассмотрении в судах Нижегородского и Ленинского районов. По 10 собственникам департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок проводится оценка стоимости изымаемого имущества (помещений) под муниципальные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Белова и Рожкову просят признать виновными в том, что по их вине жители дома по ул. Самочкина, 32 в Нижнем Новгороде остались без крыши над головой. Частичное обрушение дома произошло весной 2014 года. В то время Рожкова уже занимала пост главы района, а Белов работал в должности ее первого заместителя.

По мнению обвинения, именно по вине Белова и Рожковой жилом дом, в котором располагалось общежитие, длительное время не признавался аварийным. Чиновники отказывались выполнить требования межведомственной комиссии Ленинского района, заявлявшей о том, что дом необходимо признать аварийным.

В итоге часть дома рухнула и жители остались без квартир. По счастливой случайности никто из жителей дома не пострадал.

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В начале февраля 2017 года суд в очередной раз отложил слушания по делу.

Уголовное дело по обвинению чиновников в данном преступлении включает в себя 32 тома. Свидетелями и потерпевшими по делу проходят порядка 300 человек. Изначально планировалось, что слушание дела может растянуться на несколько месяцев.

Некоторые жители рухнувшего дома заявляли, что их не устраивает сумма компенсаций, предложенных им администрацией города. Они считают ее размер сильно заниженным и уверены, что на ту сумму, которую им предлагают, купить жилье, пригодное для проживания, невозможно. Чиновники предлагают всем недовольным обращаться в суд.

Решением прокуратуры дом все же признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен до 30 декабря 2018 года.