Воронеж, 6 февраля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Число нарушений в градостроительной сфере Воронежской области — стабильно высокое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов 6 февраля.

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В числе наиболее вопиющих нарушений в прокуратуре, в частности, назвали ситуацию вокруг земельных участков под «Яблоневым садом» — в начале прошлого года стало известно о планах крупного застройщика возвести на территории садов Воронежского аграрного госуниверситета микрорайон. Однако прокурорская проверка показала: участки из федеральной собственности были выведены незаконно. По материалам прокуроров было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас на участки наложен арест, управлением Росимущества заявлены исковые требования в суд о возмещении имущественного вреда.

Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа — новые отставки

У прокурора Воронежской области есть вопросы к органам контроля

Большое количество нарушений прокуратура фиксирует в деятельности администрации Воронежа. По данным ведомства, мэрия выдавала разрешения на строительство при отсутствии необходимой документации. Контроль за строительством, который возложен на администрацию, фактически не осуществлялся, игнорировались строительные правила и нормы. Пример — разрешение на строительство жилого 20-этажного дома на улице Платонова, 15, в исторической части города. Всего же за последнее время прокуратура пресекла утверждение шести проектов планировки территорий Воронежа, предполагающих застройку с нарушением норм и правил.

Нарушения выявлены и в работе региональных органов власти. Так, департаментом строительной политики области на застройщиков дополнительно возлагались обязанности, не предусмотренные законом, создавались административные барьеры при привлечении новых инвесторов к строительству проблемных объектов. В департаменте транспорта и автомобильных дорог области не соблюдалось градостроительное законодательство при организации проведения капитального ремонта, реконструкции и строительстве автомобильных дорог.

В конце января в Воронеже разразился очередной скандал вокруг застройки в городе. Внимание к ситуации на этот раз привлек глава региона Алексей Гордеев, который на очередной планерке попросил правоохранителей проверить деятельность строительного блока мэрии, а происходящее в городе — в частности, строительство кафе у железнодорожного вокзала, назвал «архитектурным бандитизмом». Уже на следующий день стало известно о задержании главного архитектора Воронежа Антона Шевелева (сейчас он находится под домашним арестом) — по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей за строительство одного из объектов. После задержания Шевелев уволился из мэрии. С поста ушел также руководитель управления строительной политики администрации Воронежа Виктор Владимиров. Деятельность строительного блока после скандала, в частности — выдачу разрешений на строительство — под личный контроль взял мэр Александр Гусев.