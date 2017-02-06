Санкт-Петербург, 6 февраля, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Граждане, не оплачивающие штрафы за пользование платными парковками, стали главной причиной того, что пилотная зона платной парковки в центре Петербурга не окупилась по итогам работы в 2015 и 2016 годах. Об этом депутатам городского Заксобрания сообщил 6 февраля заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная парковка

Власов заявил, что на сегодня расходы на содержание и деятельность парковочной зоны превышают доходы от нее, и в первую очередь это связано с неплательщиками. Чиновник считает, что правовой механизм взыскания штрафов с тех, кто уклоняется от оплаты парковки, следует усовершенствовать.

Заметим, припарковаться в пилотной зоне в Центральном районе можно за 30 рублей на двухколесном транспортном средстве, за 60 рублей на легковом автомобиле и за 120 рублей на автобусах, грузовиках и так далее. В 2017 году повышение стоимости платной парковки не ожидается, хотя губернатор Георгий Полтавченко и утвердил максимально разрешенные тарифы, которые существенно превышают упомянутые — более 100 рублей за категорию В и более 160 рублей за категории, кроме А, М и В.

Вадим Власов полагает, что пилотная зона все-таки принесла ожидаемый результат, несмотря на ее убыточность: обочины, парковки и дороги в историческом центре разгружены, а интенсивность движения снизилась, считают в Смольном.

В 2017 году чиновники планируют привлечь к финансированию платных стоянок «внебюджетные источники». Заметим, за год с начала работы зона получила около 110 млн рублей, в то время как на ее создание Смольный потратил почти 300 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, пилотная зона платной парковки в центре Петербурга на 2,9 тыс. машиномест была запущена в сентябре 2015 года. Заполняемость платных парковок держится на уровне 33−41%, пятую часть которых обеспечивают местные жители. Плата взимается за парковку с 8 до 20 часов во все дни недели.

Как предполагается, осенью 2017 года и в начале 2018 года зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в перечень платных парковок планируется включить и территории Васильевского острова.