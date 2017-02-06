Новосибирск, 6 февраля, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Около сотни человек собралось на пикет в центре Новосибирска 5 февраля. Новосибирцы в очередной раз высказали свое несогласие с планами властей построить мусоросортировочный комплекс с полигоном для твердых коммунальных отходов рядом с памятником природы «Долина реки Издревая». Вышедшие на акцию протеста считают, что такое соседство может привести к экологической катастрофе.

Юлия Колеватова Митинг в Новосибирске против строительства мусоросортировочного комплекса в Раздольном

Как рассказала ИА REGNUM участница пикета Юлия Колеватова, на акцию протеста люди вышли, чтобы привлечь внимание населения и в очередной раз правительства Новосибирской области к просьбе перенести земельный участок, выделенный под строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов, из бассейна реки Издревая и придать статус особо охраняемой природной территории ценному с природной точки зрения бассейну Издревой.

«Также хотели показать сплочение людей в данном вопросе. Мы специально не придавали широкой огласки этому пикету, поскольку не мы были организаторы и нам было сказано, что должно быть 100 человек. Если бы мы информацию пустили широко и заранее, народу собралось бы в разы больше», — подчеркнула ИА REGNUM Юлия Колеватова, отметив, что акция протеста была организована Новосибирским местным отделением КПРФ, и инициативная группа «Поможем реке Издревая» не могла не присоединиться.

Строительство комплекса, как считают противники такого соседства, может поставить под угрозу существование здесь видов, занесенных в Красную книгу, а также нанести вред тысячам семей, живущим в окресностях района.

Помимо этого участок, выделенный под полигон, находится в зоне ограничения на строительство Новосибирского авиационного завода им. Чкалова и размещать свалки в радиусе 15 км нельзя, так как они (свалки) привлекают птиц, которые создают серьезные помехи самолетам и могут привести к их крушению. Именно это сейчас, по словам Колеватовой, самый весомый аргумент с точки зрения федерального законодательства.

Инициативная группа жителей отправляли запросы в различные ведомства, но так и не увидев результата, люди решили выйти на пикет.

Помимо указанных выше угроз, по мнению протестующих, строительство комплекса в Раздольном приведет также к изоляции земель — площадь комплекса составит 80 гектаров, которые сегодня заняты живописными лесами и лугами, где местные жители собирают грибы и которые могли бы использовать под сельхознужды. Кроме того, глубина котлована составит 20 м, что может привести к загрязнению грунтовых вод, и ставит под угрозу не только обитателей рек, но и людей из местных деревень и дачных поселков, которые получают воду из скважин.

«Нет ядовитым стокам. «Раздольное» в водозабор Первомайского района», «Сохраним памятник природы!!!», «Уберите мусорный полигон от реки», «Нет мусорному полигону «Раздольное» — с такими плакатами вышли люди на площадь Ленина. И новосибирцы говорят, что готовы выйти на улицу снова, если и на этот раз их требования не будут учтены областными властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские областные власти еще в конце 2016 года заявили о том, что в Новосибирской агломерации «существует тревожная ситуация в сфере обращения с отходами», так как «отходы производства и потребления, образующиеся от населения и предприятий разных сфер как города Новосибирска, так и области, в большей мере просто захоранивают на полигонах или свалках». Так, по данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в 2015 году в Новосибирской области было образовано 3,9 млн тонн отходов, утилизировано из них 2,4 млн тонн, захоронено — 1,2 млн тонн. На территории региона (по состоянию на 27 июля 2016 года) в государственный реестр были включены 18 объектов размещения отходов (для промышленных отходов — десять, для ТКО — восемь), при этом действует 25 объектов по захоронению отходов, имеющих тариф на услуги по утилизации ТБО. Количество объектов несанкционированного размещения отходов составляет 531. Прием отходов города Новосибирска и Новосибирской агломерации осуществляют четыре полигона: «Левобережный», «Гусинобродский», «Новосибирск-вторресурс» и «ФГУП «ЖКХ ННЦ». Остаточный ресурс данных полигонов исчисляется — от одного года до четырех лет. И по мнению областного правительства, решить проблему можно только, построив на территории региона два мусоросортировочных комплекса. Разместить их планируется на территории Верх-Тулы и Раздоленского сельсовета. На проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТБО в городских и сельских поселениях Новосибирской области в 2016 году в областном бюджете было предусмотрено 14,1 млн рублей.

Однако, такое соседство вызвало недовольство жителей Новосибирской области.

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Новосибирцы не хотят жить по-соседству со свалками. Также у жителей области вызывает обеспокоенность и то, что будущая свалка в Раздольном будет расположена вблизи реки Издревой. Местные жители неоднократно выступали за перенос строительства в более пустынное место, либо предлагали и вовсе расторгнуть концессионное соглашение.

Отметим, что концессионное соглашение между Новосибирской областью (от лица которого выступает министерство ЖКХ и энергетики) и ООО «Экология-Новосибирск» (концессионер) заключено в июле 2016 года. В рамках соглашения планируется создать два современных автоматизированных мусоросортировочных комплекса, включая полигоны для размещения твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского и Раздоленского сельсоветов Новосибирского района проектной мощностью 400 тысяч тонн отходов в год каждый. Срок концессионного соглашения — 40 лет, с 2016 по 2055 год. По данным, которые ИА REGNUM ранее предоставили в министерстве ЖКХ и энергетики региона, затрат из бюджета области не предусматривается, а плата по концессионному соглашению в бюджет региона составит 1 млн рублей с ежегодной индексацией в течение первых 15 лет (срок возврата инвестиций), 15% от своего дохода по регулируемым видам деятельности (обработка и захоронение ТКО) — в течение всего последующего срока реализации концессионного соглашения (25 лет). При этом соглашение гарантирует доход компании «Экология — Новосибирск» в размере 121 млрд рублей. Но за большинство рисков все равно будет отвечать областной бюджет. Речь, в том числе, идет о возмещении недополученных концессионером доходов. Объем валовой выручки концессионера в 2017 году должен составить более 272 миллионов рублей, в 2018 году — порядка двух миллиардов рублей, а к 2055 году сумма вырастет до 4,5 миллиардов рублей. В случае, если концессионеру по каким-то причинам не удастся получить планируемую выручку, то недополученные доходы в течение 40 лет будет возмещать региональный бюджет. А если областное правительство нарушит сроки и порядок возмещения средств, на недополученные доходы концессионера будут начисляться проценты по ставке, равной ключевой ставке Центробанка, увеличенной на три процентных пункта. Но, по мнению властей, создание мусоросортировочных комплексов в перспективе позволит закрыть полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский» с последующей их рекультивацией.

Однако, на основании проведенного анализа этого соглашения вопросы возникли и у депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, в том числе, к какой дополнительной финансовой нагрузке на областной бюджет приведет его подписание и как строительство новых мусоросортировочных комплексов повлияет на экологическую безопасность региона. Ответов, как таковых, ни на один вопрос пока не последовало — вопросы остаются, люди выходят на акции протеста, а региональные власти действуют согласно ранее запланированным мероприятиям.