Назначен и.о. губернатора Пермского края
Москва, 6 февраля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Максим Решетников, который с апреля 2012 года являлся министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития столицы. Как сообщает kremlin.ru, 6 февраля в Ново-Огарево состоялась встреча главы государства с кандидатом на пост первого лица Прикамья.
Владимир Путин во время разговора обратил внимание на то, что Решетников является уроженцев Пермского края. «Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора», — отметил Путин.
На предложение президента вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора Решетников сказал: «Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться».
Он назвал две первоочередные задачи: развитие соцзащиты и развитие экономики. В заключении Владимир Путин отметил, что Максим Решетников хорошо знает ситуацию в Перми и выразил надежду, что «он все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешённых вопросов ещё достаточно, — опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Напомним, срок его губернаторства истекает весной 2017 года. Эксперты называли несколько кандидатов, которые сменят Басаргина в должности главного федерального инспектора Игоря Цветкова, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова и главу столичного департамента экономической политики МаксимаРешетникова.
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Максим Геннадьевич Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». Возглавлял отдел планирования бюджетных доходов и расходов и отдел региональных финансов и инвестиций Главного управления экономики администрации Пермской области, а затем был заместителем начальника этого ведомства. В 2005 — 2007 годах был первым заместителем председателя Департамента планирования Пермской области и первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, а в 2007—2009 годах занимал разные должности в департаментах министерства регионального развития Российской Федерации.
В 2009 году был назначен руководителем администрации губернатора Пермского края. В 2009 — 2010-м — директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства Российской Федерации. С 2010 года работает в мэрии Москвы.
Является действительным государственным советником города Москвы первого класса. Женат. У него две дочери и сын.