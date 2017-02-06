Москва, 6 февраля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Максим Решетников, который с апреля 2012 года являлся министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития столицы. Как сообщает kremlin.ru, 6 февраля в Ново-Огарево состоялась встреча главы государства с кандидатом на пост первого лица Прикамья.

Schnaps Пермский край

Владимир Путин во время разговора обратил внимание на то, что Решетников является уроженцев Пермского края. «Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора», — отметил Путин.

На предложение президента вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора Решетников сказал: «Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться».

Он назвал две первоочередные задачи: развитие соцзащиты и развитие экономики. В заключении Владимир Путин отметил, что Максим Решетников хорошо знает ситуацию в Перми и выразил надежду, что «он все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешённых вопросов ещё достаточно, — опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Напомним, срок его губернаторства истекает весной 2017 года. Эксперты называли несколько кандидатов, которые сменят Басаргина в должности главного федерального инспектора Игоря Цветкова, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова и главу столичного департамента экономической политики МаксимаРешетникова.

Ранее по теме: Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание

Максим Геннадьевич Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». Возглавлял отдел планирования бюджетных доходов и расходов и отдел региональных финансов и инвестиций Главного управления экономики администрации Пермской области, а затем был заместителем начальника этого ведомства. В 2005 — 2007 годах был первым заместителем председателя Департамента планирования Пермской области и первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, а в 2007—2009 годах занимал разные должности в департаментах министерства регионального развития Российской Федерации.

В 2009 году был назначен руководителем администрации губернатора Пермского края. В 2009 — 2010-м — директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства Российской Федерации. С 2010 года работает в мэрии Москвы.

Является действительным государственным советником города Москвы первого класса. Женат. У него две дочери и сын.