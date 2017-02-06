Великий Новгород, 6 февраля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. «Работа губернатора Новгородской области Сергея Митина и правительства Новгородской области идёт в штатном режиме», — заявила пресс-секретарь главы региона Елена Пилосова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пресс-секретарь губернатора распространила в СМИ заявление «по поводу сообщений в ряде интернет-изданий о возможной отставке пяти губернаторов, в числе которых упоминается и глава Новгородской области Сергей Митин».

Москва

«В настоящее время глава региона находится в Москве, где проводит ряд встреч», — отметила Пилосова, попросив журналистов «проявить свой профессионализм и не пользоваться непроверенными данными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об ожидаемой отставке глав пяти регионов России (Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей) сообщила сегодня, 6 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к Кремлю.

Полномочия губернатора Новгородской области Сергея Митина истекают 20 октября 2017 года.

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Справка ИА REGNUM:

Новгородская область — регион на Северо-Западе России с населением в 615,6 тыс. человек (данные на 1 января 2017 года). Область является одним из самых малочисленных субъектов РФ в Северо-Западном федеральном округе, меньше людей проживает только в Ненецком автономном округе. В 2016 году смертность превысила рождаемость на 3,4 тыс. человек (10,7 тыс. умерших при 7,3 тыс. новорождённых), при этом рождаемость снизилась на 1,5% по сравнению с 2015 годом.

Валовой региональный продукт в 2016 году составил 228 млрд рублей (с темпом роста в 100,7%): по величине ВРП на душу населения Новгородская область занимает 26 место в стране. По данным Новгородстата, в Новгородской области в 2016 году сохранялся рост объёмов производства промышленной (на 6,8%) и сельскохозяйственной продукции (на 4,4%), также наблюдался рост объёмов строительных работ, ввода жилья, вырос грузооборот автомобильного транспорта и оборот оптовой торговли. Вместе с тем на 20% снизился пассажирооборот общественного транспорта, оборот розничной торговли и общественного питания, объём платных услуг населению.

Средняя зарплата в Новгородской области — 27,3 тыс. рублей.