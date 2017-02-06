Стало известно о ближайшей отставке губернаторов пяти регионов РФ

Москва, , 04:00 — REGNUM В ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, под пристальным вниманием власти находятся также Пермский край и Бурятия. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Кадровые перестановки, по мнению власти, смогут улучшить политическую ситуацию в ряде проблемных регионов накануне предстоящих в сентябре выборов. Отставка пяти губернаторов станет первым шагом к оздоровлению ситуации.

По данным источника, вопрос об отставке будет решаться в отношении Александра Худилайнена (Карелия), рязанского губернатора Олега Ковалева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Новгородской — Сергея Митина, Ивановской — Павла Конькова, главы Пермского край Виктора Басаргина и Вячеслава Наговицына (Бурятия).

Сообщается, что новые кадровые решения будут приняты не во всех перечисленных случаях.