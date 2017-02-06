Веллингтон, 11 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии прибегнет к «современной форме геноцида», сняв антикоронавирусные ограничения в стране, поскольку коронавирус продолжает распространяться среди коренного населения островного государства. С таким заявлением 11 октября выступила Партия маори, пишет британская The Guardian.

Флаг Новой Зеландии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Комментарии поступают, поскольку страна изо всех сил в настоящее время пытается сдержать текущую вспышку «Дельта"-варианта коронавируса: за выходные было зарегистрировано 95 новых случаев, а в понедельник — еще 35. Большинство случаев заболевания и госпитализаций приходится на маори и представителей других коренных народов Новой Зеландии, несмотря на то, что эти группы составляют менее 30% от общей численности населения. Новая Зеландия также отказывается от своей давней стратегии по искоренению SARS-CoV-2», — говорится в статье.

«Если правительство готово открыть границы, как только 90% населения нашей страны будет вакцинировано, то они тем самым выставят маори в качестве жертвенных ягнят. Это такая современная форма геноцида», — заявила в ходе пресс-конференции одна из лидеров Партии маори Дебби Нгарева-Пакер.