Москва, 6 февраля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 6 февраля подписал указ о присуждении молодым ученым премий за 2016 год, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно тексту документа, премированы молодые ученые — сотрудники Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук, Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН и Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН.

Также в числе лауреатов — сотрудники «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский. Они получили премию за работу по исследованию кварк-глюонной плазмы.