Путин присудил молодым ученым премии за 2016 год
Москва, 6 февраля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 6 февраля подписал указ о присуждении молодым ученым премий за 2016 год, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Согласно тексту документа, премированы молодые ученые — сотрудники Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук, Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН и Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН.
Также в числе лауреатов — сотрудники «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский. Они получили премию за работу по исследованию кварк-глюонной плазмы.