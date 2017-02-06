Москва, 6 февраля, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала акции со скидками на алкогольную продукцию рекламой. Они должны подлежать запрету, передаёт RT.

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Напомним, 3 февраля стало известно, что в Государственной думе ведётся подготовка законопроекта о запрете на включение спиртных напитков в скидочные акции. Телеканал RT уточнял, что соответствующие поправки подготовил депутат Владимир Сысоев (ЛДПР).

Депутат пояснил, что скидки эти действуют подобно рекламе, стимулируя потребителя к покупке. Он подчеркнул, что прежде всего эти акции со скидками опасны для молодого поколения.

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