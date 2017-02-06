Москва, 6 февраля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Поездки по Москве на коммерческих маршрутных автобусах теперь могут быть оплачены через смартфон, если он поддерживает технологию NFC, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата проезда в новых московских маршрутках

«На всех маршрутах частных перевозчиков в Москве теперь можно оплатить поездку при помощи смартфона через технологию NFC», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по данным государственного казённого учреждения «Организатор перевозок», чтобы произвести оплату в транспорте, нужно поднести телефон к валидатору. «Стоимость билета — 35 рублей — спишется автоматически. Это на 20 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя», — говорится в сообщении. Для оплаты проезда таким способом необходимо, чтобы смартфон поддерживал NFC и в нём была вставлена сим-карта с приложением «Мобильный билет».

Комментируя нововведение, глава ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков отметил, что ещё год тому назад оплата в коммерческом транспорте была только за наличные. «Теперь каждый пассажир может выбрать для себя наиболее подходящий способ оплаты проезда, в том числе картой «Тройка» или «Мобильным билетом», — сообщил он.