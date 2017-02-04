Мадрид, 4 февраля, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Вместо подобных обличающих сообщений испанские СМИ печатают теперь коротенькие заметки о доставке Россией гуманитарной помощи Сирии.

Mil.ru Гуманитарная помощь Сирии

«Российские военные доставили в Алеппо вчера 3,7 тонны гуманитарной помощи населению. В течение последних суток жители города получили от россиян 3,3 тонны хлеба и 2000 порций горячих блюд. Кроме того, российские самолеты доставили 20,8 тонны гуманитарных грузов в провинцию Дейр-эз-Зор», — пишет El Economista.

Развивать тему и хвалить россиян за оказываемую поддержку жителям «страны кровавого режима» испанская пресса не торопится: наверняка команды от натовских не было расписывать нератные подвиги Кремля. А написать что-то о выдающейся роли коалиции в восстановлении нормальной жизни в Алеппо, так, чтобы затмить добродетели Москвы, не получается. Сведений о гуманитарных колоннах Запада, продвигающихся на помощь сирийцам нет никаких. Поскольку дальше разговоров о поставке продуктов нуждающимся у коалиции дело не идет.