Минск, 4 февраля, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Нет оснований не передавать Александра Лапшина Азербайджану, заявил 3 января на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ президент Белоруссии Алекасндр Лукашенко. Он уточнил, что давал поручение разобраться в ситуации с передачей Александра Лапшина Азербайджану по закону.

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Азербайджан обратился с этим вопросом не в Белоруссию, а в Интерпол. «Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно», — сказал Лукашенко (цитата по belta. by).

Глава государства также отметил, что оснований не передавать Лапшина Азербайджану нет никаких. «Вы говорите — идет обжалование и прочее, я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно», — сказал он.

С Александром Лукашенко согласился и министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич. «Предвосхищать решение суда я не берусь, но, скорее всего, это будет так, поскольку суд первой инстанции принял абсолютно законное решение», — подчеркнул министр и напомнил, что пока идет обжалование, Лапшин будет находиться на территории Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь рассказал, что после того, как история с блогером Александром Лапшиным появилась в прессе, он дал поручение МИД связаться с профильными ведомствами в Азербайджане, Израиле и России. «Я поручил министру связаться с его коллегами и согласовать этот вопрос, чтобы красиво разойтись, чтобы этот человек не стал заложником. Такие развязки есть, и если бы Израиль, Азербайджан и Россия договорились, — мы сделали бы, как они решат. Но никто не захотел договариваться», — отметил Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посетившего в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Нагорный Карабах Александра Лапшина по требованию властей Азербайджана задержали 14 декабря 2016 года в Минске.

Прокуратурой Азербайджана 40-летний блогер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

20 января прокуратура Белоруссии удовлетворила требование Азербайджана. 26 января городской суд Минска оставил решение прокуратуры в силе. Адвокаты Лапшина опротестовали приговор в вышестоящую инстанцию. Заседание состоится 6 февраля.

В беседе с ИА REGNUM, белорусский адвокат, попросивший не называть своего имени сообщил, что слова Александра Лукашенко и министра внутренних дел страны — это прямое и явное давление на суд. По его словам, однозначно, что ни один белорусский судья при всём желании не осмелиться вынести отличающееся от мнения президента страны решение.

«За арестом Лапшина с самого начала стояла большая политика, и очевидно, что судьба блогера решается не в зале суда. Заседание суда 6 февраля — это просто фикция», — сказал наш собеседник.

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В свою очередь, Москва последовательно настаивает на том, что выдача граждан России третьим странами недопустима. Об этом на брифинге 3 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам. с целью доведения позиции России по этому вопросу Москва осуществляет интенсивные контакты с МИД Белоруссии, компетентными органами этой страны. «На днях было опубликовано соответствующее заявление Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, не только говорящее о гуманитарном измерении, но и дающее правовые оценки этой ситуации. Могу сейчас прокомментировать только в этих рамках». — сказала Захарова.

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31 января уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна. Москалькова выступила с заявлением относительно Александра Лапшина, где считает недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджан гражданина России.

«Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах.

Вместе с тем, хотелось бы напомнить российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств», — сказано в заявлении.