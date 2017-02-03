Вашингтон, 3 февраля, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Власти США отозвали около 60 тыс. туристических виз в рамках исполнения указа президента США Дональда Трампа о внесении миграционных ограничений, сообщает 3 февраля Agence France-Presse.

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«Чуть менее 60 тыс. виз, выданных физическим лицам, были временно отозваны в рамках исполнения указа», — заявил представитель консульского отдела Государственного департамента США Уилл Кокс.

«Чтобы не вырывать данную цифру из контекста, нужно отметить, что в 2015 финансовом году мы выпустили более 11 млн иммиграционных и неиммиграционных виз», — добавил Кокс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Запрет на въезд в США в течение 90 дней распространяется на граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Также на 120 дней приостановлен прием беженцев из любых стран, а прием сирийских беженцев отложен на неопределенный срок.