Москва, 3 февраля, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации в 2017 году выделяет 20 млрд рублей на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в стране. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба правительства России.

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Сообщается, что на решение задач по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в России, её лечение и просветительскую работу из бюджета выделяются значительные средства. В 2017 году это 19,78 млрд рублей, в том числе 14,76 млрд рублей на централизованную закупку антивирусных препаратов.

Сегодня вице-премьер России Ольга Голодец провела заседание Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. На заседании этого совета обсуждался вопрос реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России. Был рассмотрен план реализации стратегии, разработанный министерством здравоохранения России.

План Минздрава включает в себя финансовое обеспечение лечения пациентов при их переезде из одного региона в другой, производство лекарственных препаратов, формирование социальной среды, которая бы исключала дискриминацию по отношению к зараженным ВИЧ, участие некоммерческих организаций в работе по профилактике ВИЧ-инфекции и помощи больным. В плане также содержится пункт об обеспечении бесперебойного снабжения медицинских учреждений антиретровирусными препаратами.