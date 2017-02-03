Вашингтон, 3 февраля, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Немецкая автомобильная компания BMW отзовет 230 тыс. 117 автомобилей в США из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает 3 февраля Reuters.

Cook24v Takata

Автоконцерн отзовет внедорожники X5 2001−2002 годов выпуска, BMW 3 серии 2000−2002, BMW 5 серии, произведенные с 2001 по 2003 год. Все указанные модели оснащены подушками безопасности компании Takata.

Напомним, нагнетательные устройства подушки безопасности Takata содержат химические соединения, которые могут взорваться при высоких температурах. В США и некоторых других странах уже зарегистрированы 16 смертей из-за подобных дефектов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце декабря 2016 г. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантина опубликовало заявление, согласно которому немецкий автоконцерн BMW отзовет более 193 тыс. автомобилей из-за дефекта в системе подушек безопасности