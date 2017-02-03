Москва, 3 февраля, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Россия с 6 февраля вводит запрет на ввоз говядины из Минской области Белоруссии, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Говяжий стейк

Принятие такого решения вызвано поставками запрещенной к ввозу в Россию продукции украинского и европейского животноводства под торговой маркой белорусских предприятий. По данным Россельхознадзора, за 2016 год Белоруссия поставила в Россию не менее 15 тыс. тонн украинской говядины. Ведомство не исключает, что эти объемы могут достигать 30 тыс. тонн.

Напомним, ранее Россельхознадзор сообщал о постоянном выявлении следов срезов ветеринарных клейм, переупаковки и перемаркировки на проверяемой белорусской продукции.