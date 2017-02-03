Минск, 3 февраля, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Вместо размещения в Белоруссии базы ВКС России целесообразнее дать Минску 20 самолетов российского производства, заявил на пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, в Белоруссии отличные пилоты и центры подготовки. «Вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка», — добавил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко пояснил, что изначально Россия предлагала разместить на своей авиабазе в Бобруйске 10 боевых самолетов. В качестве дополнительного аргумента в пользу своего предложения, президент Белоруссии заверил, что Минск никогда не станет агрессором и всегда будет придерживаться оборонительной военной доктрины.