Москва, 3 февраля, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Россия за пять лет недополучила в бюджет 22,3 млрд долларов из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С 2011 по 2015 год беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 млн до 23 млн тонн нефти нашим белорусским партнерам. И всего российский бюджет в период с 2011 по 2015 год в этой связи недополучил 22,3 млрд долларов», — говорится в комментарии.

«Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — указали в Кремле.

Там также призвали не забывать, что 22 млрд долларов по различным траншам предоставлено в виде кредитов белорусским коллегам по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минск обратился в суд из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы не смогли договориться по газу, а они сократили по нефти. Мы обратились в суд, судебное разбирательство будет», — сказал он.

Ранее Лукашенко сказал, что Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в 2017 году до 12 млн тонн.