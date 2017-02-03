Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2017, 14:44 — ИА Регнум.



Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

В Ростовской области число обманутых дольщиков сокращается. При этом стоит уточнить, что снижается показатель только по тем объектам, которые включены в региональный реестр, а, значит, строительство объектов было начато до 21 июня 2010 года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Так, в июне прошлого года был введен в эксплуатацию проблемный объект по проспекту Ленина, 105 г, а в декабре — многоквартирные дома по переулку Университетскому, 78 и улице Миронова, 2. А шестнадцатиэтажка на улице Очаковской ждала постояльцев с 2004 года. В 2016 году новосёлами стали 436 ростовских семей.

Долгожданные квартиры находятся в четырёх многоэтажных домах, строительство которых семь лет назад и ранее было прекращено. Привлекают инвесторов на объект для завершения строительства теперь, выдавая вне конкурса землю под строительство в пределах муниципалитета, а также выделяют субсидии на подключение проблемных домов к коммуникациям. Уже определены инвесторы на достройку еще семи домов на Дону. В частности, работы начнутся на четырех объектах — в Батайске и Таганроге, а также трёх домов в областном центре.

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В Ростове-на-Дону возведут четыре дома-долгостроя до конца года

Теперь в реестре долгостроев значится 21 объект вместо 25. Среди них — 11 многоэтажек концерна «Вант», главу которого нашли правоохранители Таиланда. Валерий Чабанов, обвиняемый в хищении более 300 млн рублей, долго скрывался от правосудия. По имеющейся информации, Чабанов одномоментно возглавлял не только ЗАО «Строительный концерн «Вант», но и управлял фирмами «Мария», «Регион-Металл» и «Донквартстрой». Денежными махинациями он занимался в течение четырех лет.

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Вместе с тем более тысячи семей, вложившие свои сбережения в квартиры ЖК «Европейский», остаются без крыши над головой. Проблема заключается в том, что для завершения строительства комплекса необходимо около 800 млн рублей. Инвестора, который будет готов вложить такие деньги в объект, найти практически невозможно. На сегодняшний день на территории ЖК «Европейский» 10 проблемных объектов долевого строительства, застройщиком которых является группа компаний ООО «Донской Альянс». По информации донского правительства, в 2017 году удастся сдать только один объект.

А пока этот вопрос находится в затянувшейся стадии решения, обманутые дольщики жилищного комплекса «Европейский» проводят пикеты и грозят объявить голодовку. Они надеются привлечь внимание властей. Президенту РФ Владимиру Путину дольщики уже писали петицию, которую поддержали более 1 тыс. человек.

«Более тысячи семей оказались бездомными, так как люди вложили в данное жильё все последние сбережения, материнские капиталы и получили ипотеки. Просрочка по сдаче дома не отменяет ежемесячные расходы на погашение ипотеки и аренду съемных квартир», — сказано в обращении.

И сколько таких проблемных объектов, работа на которых была начата уже после 2010 года и была брошена, остается только гадать. К сожалению, реестр «молодых» недостроек не ведется. Но, по информации областного Госстройнадзора, на сегодняшний день в регионе строятся 611 объектов долевого строительства. Из них 60 домов не будут сданы в срок.

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А пока внесены изменения в федеральное законодательство об участии в долевом строительстве. Одно из ключевых нововведений — уставной капитал застройщика теперь зависит от площади возводимого жилья. Также установлены обязательные требования к составу и достоверности раскрываемой информации.

Кроме того, теперь без заключения контролирующих органов субъекта застройщик не сможет зарегистрировать договор долевого участия и не сможет привлекать деньги граждан. Также будет создан государственный компенсационный фонд долевого строительства, в который застройщики обязаны будут отчислять деньги в размере 1% от цены договора долевого участия. В случае банкротства за счет собранных средств можно будет либо завершить строительство, либо возместить потери участников строительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в конце 2015 года донское правительство получило «неуд» от Александра Хинштейна за решение проблем обманутых дольщиков. По его данным, в регионе насчитывается более 30 долгостроев, а жертв строительных пирамид — около 3 тыс. человек.