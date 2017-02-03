Краснодар, 3 февраля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Краснодарском крае появилась улица, названная в честь губернатора региона Вениамина Кондратьева. Правда, пока переименована улица Каминского неофициально, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля. Таким неординарным способом жители поселка Таманского Темрюкского района Кубани решили отблагодарить нынешнего главу региона за предвыборные обещания и привлечь внимание к разбитым дорогам.

Twitter.com/typodar Кадр из видеоролика в Твиттер

По словам автора появившегося в сети видеоролика, который остался за кадром, ходить по ужасно грязной, разбитой дороге можно только в минусовую температуру, когда грязь подморозит. Между тем власти заявляют, что дорога покрыта щебнем и гравием.

На информацию сам виновник появления видеоролика уже отреагировал. На своей странице в Твиттер Вениамин Кондратьев написал: «Увидел. Поручил разобраться, что это за дорога и кто ее разбил».

Напомним, в текущем году на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Краснодарский край получит 1 миллиард рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета на мероприятия по комплексному развитию транспортной инфраструктуры городских агломераций.