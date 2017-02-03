Астрахань, 3 февраля, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В Астрахани, чтобы не отстать от программы, ученики ряда школ переведены на дистанционное обучение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 3 февраля, соответствующее постановление подписал главный государственный врач по Астраханской области.

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Эта мера коснется школ, закрытых на карантин. На сегодня ограничительные мероприятия введены в четырех образовательных заведениях областного центра. Так, до 5 февраля занятия отменены в школе №55, до 6 февраля — в школе №48. До 7 февраля за парты не сядут учащиеся СОШ №49 и №12.

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Грипп: Десять школ и детсадов в Астраханской области закрыты на карантин

Как пояснили в мэрии, дистанционная форма обучения позволяет в полном объеме реализовать учебный план, при этом не придется уменьшать время, отведенное на каникулы.

Что касается дошкольных учреждений Астрахани, то они работают в штатном режиме. В помещениях детских садов проводятся профилактические мероприятия: комнаты проветривают и дезинфицируют.

По состоянию на 2 февраля эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Астрахани отмечалось незначительное превышение эпидемических порогов на 4,2%. С 23 по 29 января к медикам с жалобами на симптомы гриппа и ОРВИ обратились почти 6,7 тыс. человек. Из них 6,4% были госпитализированы в инфекционные отделения и стационары.

В пяти школах Астрахани и Астраханской области был полностью приостановлен учебный процесс. На карантин закрылись детские сады в трех селах Володарского района. Кроме того, занятия были отменены в одном из классов школы №4 Астрахани, частично приостановлен учебный процесс в двух школах Лиманского района.