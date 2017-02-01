Грипп: Десять школ и детсадов в Астраханской области закрыты на карантин

За неделю в регионе заболели почти 6,7 тыс. человек

Астрахань, , 15:10 — REGNUM В Астраханской области, несмотря на то, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошлую неделю не превысила эпидемический порог, в дошкольных и школьных учреждениях образования введены ограничительные меры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 1 февраля, из-за отсутствия по причине гриппа и ОРВИ более 20% учащихся полностью приостановлен учебный процесс в двух школах Астрахани, а также трех школах в области — №1 и №2 Володарского района и №1 Приволжского. Закрыты на карантин и детские сады в трех селах Володарского района — Зеленга, Болдырева, Новинка.

Кроме того, занятия отменены в одном из классов школы №4 Астрахани, частично приостановлен учебный процесс в двух школах Лиманского района.

Читайте также: За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 4,3 тыс. астраханцев

В Роспотребнадзоре добавили, что на прошлой неделе отмечено превышение заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по населению на 3,8%. Среди школьников до 14 лет этот показатель составил 18,3%. В Астрахани учащие школ стали чаще болеть на 13,2%.

При этом в период с 23 по 29 января заболеваемость была ниже недельного эпидпорога на 12,2%. Тогда как в Астрахани отмечено незначительное превышение эпидемических порогов на 4,2%.

Всего за неделю к медикам с жалобами на симптомы гриппа и ОРВИ обратились почти 6,7 тыс. человек. Из них 6,4% (или 427 человек) были госпитализированы в инфекционные отделения и стационары.

По данным лабораторного мониторинга на территории Астраханской области циркулируют вирусы гриппа А (H3N2), вирусы гриппа В, РС вирусы и риновирусы.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в инфекционные отделения и стационары с признаками ОРВи были госпитализированы 502 человека или 7,8% от общего числа обратившихся за медицинской помощью (6442 человек).

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 500 астраханцев попали в больницы в гриппом и ОРВИ