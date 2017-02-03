Москва, 3 февраля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 февраля завершились в небольшом плюсе. Цена на нефть сорта Brent повысилась на 0,28%, до $56,67. На фоне ослабления американского доллара котировки на «черное золото» повышались до отметки $57,42, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Во второй половине дня покупатели растеряли всю прибыль, так как трейдеры закрывали короткие позиции по доллару США в преддверии пятничного отчета по американскому рынку занятости.

Сегодня, 3 февраля, баррель Brent стоит $56,74. Уровень $56,50 пройден, поэтому ближайшим уровнем сопротивления выступит уровень $57,85. Если отчет Non-Farm Payrolls (NFP) окажется хуже ожиданий рынка, американский доллар подешевеет, а нефть подорожает. При сильном отчете есть риски снижения цен на нефть до $55,70.

Данные NFP оказывают влияние на курсы валют в течение одного часа, поэтому после них внимание нефтетрейдеров переключится на данные по буровым установкам от компании Baker Hughes.