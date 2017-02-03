Вашингтон, 3 февраля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. В акваторию Чёрного моря 2 февраля вошёл ракетный эсминец ВМС США USS Porter DDG 78, сообщили в пресс-службе американских Военно-морских сил.

USS Porter DDG 78

Отмечается, что корабль оснащён крылатыми ракетами и системой противоракетной обороны. Официальной целью присутствия корабля в Чёрном море заявлено «проведение операций по обеспечению морской безопасности», а также «повышение боеспособности и возможностей взаимодействия с союзниками и партнёрами в регионе».

По сообщениям американских СМИ, эсминец присоединится к боевым кораблям Болгарии, Румынии, Турции, Испании и Канады для участия в международных учениях «Морской щит — 2017», которые проводятся в Чёрном море с 1 по 10 февраля.