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Кукрыниксы. Карикатура на Колчака

Дело № 2а-185/17

24 января 2017 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Матусяк Т.П., с участием адвоката Барсукова О.В., при секретаре Азбековой М.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административным искам Барсукова Олега Васильевича, Сафронова Александра Леонидовича, Горяниной Ольги Олеговны, Григоряна Сергея Саркисовича, Дивненко Ксении Сергеевны, Ефимова Максима Вячеславовича, Судакова Олега Николаевича, Голубевой Лидии Сергеевны, Новикова Романа Сергеевича к Правительству Санкт-Петербурга о признании незаконным Постановления Правительства от 19 февраля 2015 года № 148 «Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку», обязании воздержаться от установки памятных досок Колчаку А.В.

УСТАНОВИЛ:

Административные истцы Барсуков О.В., Сафронов А.Л., Горянина О.О., Григорян С.С., Дивненко К.С., Ефимов М.В., Судаков О.Н., Голубева Л.С., Новиков Р.С. обратились в суд с административными исками, объединенными судом в одно производство.

В поданных административными истцами в суд исках они указали, что им стало известно об издании Правительством Санкт-Петербурга Постановления №148 «Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку», которое, по их мнению, является незаконным и нарушает права административных истцов.

Административные истцы указывают, что судебным актом было отказано в посмертной реабилитации Колчака А.В., что является свидетельством того, что он являлся преступником, и установление ему мемориальной доски нарушает конституционное право административных истцов чтить память предков.

Кроме того, установление мемориальной доски Колчаку А.В., по мнению административных истцов, является внесудебной реабилитацией, не предусмотренной законом.

При обращении в суд административные истцы просили признать незаконным оспариваемое постановление, обязать Правительство Санкт-Петербурга впредь воздержаться от установки памятной доски Колчаку А.В.

В ходе судебного разбирательства административные истцы дополнили исковые требования требованием о демонтаже установленной мемориальной доски Колчаку А.В.

Административные истцы Барсуков О.В., Сафронов А.Л., Горянина О.О. Григорян С.С., Ефимов М.В. в судебное заседание явились. Административный истец адвокат Барсуков О.В. также на основании ордера представляет интересы административных истцов Сафронова А.Л., Горяниной О.О., Григоряна С.С., Дивненко К.С., Ефимова М.В., СудаковаО.Н., Голубевой Л.С.

Административный истец Новиков Р.С. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Административные истцы исковое заявление поддерживают, считают, что заявленные ими требования подтверждаются судебными актами как военного суда Забайкальского военного округа, так и Верховного суда РФ. Указанные судебные акты подтверждают, что Колчаком А.В. в период 1918 — 1920 годов были совершены массовые расправы над мирным населением, военнопленными. По его приказам расстреливали мирных жителей по подозрениям в нелояльности к режиму, в связи с чем, ему не могла быть установлена мемориальная доска. Довод административного ответчика о том, что Колчаку установлены памятники и мемориальные доски в различных городах, а также именем Колчака назван остров, истцы считают несостоятельным, поскольку доски и памятники установлены частными лицами, а острову возвращено историческое наименование.

На заявление административного ответчика о пропуске административными истцами установленного законом срока обращения в суд Барсуков О.В., являющийся также представителем административных истцов, пояснил, что оспариваемое постановление не было опубликовано в установленном законом порядке. Административные истцы узнали о его существовании из публикаций в средствах массовой информации, в частности из публикации «В сентябре на Петроградской стороне откроют доску Колчаку» в Петербургской интернет-газете «Фонтанка» от 03.08.2016 года, в связи с чем, обратившись в суд в сентябре 2016 года, установленный законом срок не пропустили.

Представитель административного ответчика Правительства Санкт-Петербурга по доверенности Голос В.Ю. в судебное заседание явился, иск не признает, суду пояснил, что административными истцами пропущен установленный законом срок обращения в суд. Оспариваемое постановление является ненормативным правовым актом, и не подлежит опубликованию в установленном законом порядке. Однако текст Постановления в первой половине 2015 года был размещен в информационно-правовых системах. Административными истцами не доказано нарушение их прав оспариваемым Постановлением, которое принято Правительством Санкт-Петербурга в установленном законом порядке. Действующее законодательство определяет порядок принятия решения об установлении мемориальных досок и не содержит перечня лиц, которым не может быть установлена мемориальная доска, а соответственно, не говорит о том, что не реабилитированным доска установлена быть не может. Кроме того, Постановлением Правительства РФ острову в Карском море было присвоено имя Колчака, что также является свидетельством признания его заслуг.

Представитель Правительства Санкт-Петербурга представил суду письменные возражения, в которых указал следующее.

В соответствии с Порядком проведения мониторинга предложений и принятия решений об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением № 1371, прием предложений об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге проводится Комитетом по культуре Санкт-Петербурга ежегодно два раза в год с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря.

В соответствии с пунктами 6 и 8 Порядка, предложения, соответствующие требованиям, установленным в пункте 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 706−131 «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге», передаются Комитетом по культуре Санкт-Петербурга на рассмотрение и рассматриваются Советом по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга, созданным постановлением № 1371, в соответствии с Положением о Совете.

Предложение некоммерческого партнерства «Мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело» об установке мемориальной доски Александру Васильевичу Колчаку по адресу: ул. Большая Зеленина, д. 3 как соответствующее установленным требованиям, было передано на рассмотрение в Совет, рассмотрено и поддержано на к заседании Совета 31.10.2013 года.

При этом была согласована следующая редакция текста мемориальной доски: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».

На основании решения Совета Комитетом по культуре Санкт-Петербурга был подготовлен проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку», согласованный с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100 «Об утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга» и принятый Правительством Санкт-Петербурга 19.02.2015 года.

Таким образом, постановление №148 принято в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Доводы истцов о том, что постановление №148 принято с нарушением градостроительных норм (без проведения публичных слушаний) не могут являться основанием для удовлетворения заявленных требований в связи с тем, что законодательством не предусмотрено проведение публичных слушаний по проектам правовых актов об установке мемориальных досок.

Ссылки истцов на нарушение статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации несостоятельны, так как данная правовая норма применяется при подготовке и утверждении генерального плана поселения, генерального плана городского округа.

Кроме того, согласно Порядку установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок в Санкт-Петербурге, утвержденному постановлением № 1371, установка мемориальных досок в Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии с эскизным проектом мемориальной доски, согласованным Комитетом по градостроительству и архитектуре.

В силу пункта 7 указанного Порядка, по результатам рассмотрения заявления инициатора установки мемориальной доски о согласовании эскизного проекта с приложенными информационными материалами Комитет по градостроительству и архитектуре осуществляет согласование эскизного проекта, о чем делается отметка на эскизном проекте, или представляет письменный мотивированный отказ в согласовании.

По сведениям, имеющимся в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, эскизный проект мемориальной доски А.В. Колчаку был согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре в установленном порядке.

Следовательно, в указанной части порядок установки указанной мемориальной доски также был соблюден.

В административных исковых заявлениях истцы ссылаются на то, что постановление №148 принято вопреки базовым правовым нормам о судебном порядке реабилитации лица, в действительности совершившего военные преступления и признанного виновным в этих преступлениях в установленном порядке.

Данный довод истцов не может быть положен в основу решения суда об удовлетворении исковых требований, поскольку установка мемориальной доски А.В. Колчаку не является формой его реабилитации.

Следует отметить, что на сегодняшний день в память о А.В. Колчаке установлены: мемориальная доска в здании Морского корпуса Петра Великого по адресу: Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 17 (2002 год); на здании вокзала в городе Иркутске; в Екатеринбурге, на здании, где останавливался А.В. Колчак в феврале 1919 года (2006 год); во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве (2007 год); на фасаде Морского вокзала во Владивостоке (2016 год); памятник в Иркутске (2004 год).

Кроме того, 18.12.2006 года в Иркутске, в здании Иркутской тюрьмы, был открыт Музей истории Иркутского тюремного замка имени А.В. Колчака, в котором открыта экспозиция в бывшей камере А.В. Колчака.

Представитель заинтересованного лица Комитета по культуре Санкт-Петербурга по доверенности Жакун О.И. в судебное заседание явилась, административное исковое считает не подлежащим удовлетворению. Поддерживает позицию представителя Правительства Санкт-Петербурга, считает, что истцы не представили доказательства нарушения оспариваемым Постановлением их прав и охраняемых законом интересов и пропустили срок обращения в суд.

Представитель Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга по доверенности Абельдинова О.В. в судебное заседание явилась, поддерживает позицию представителей Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, суду пояснила, что районная администрация участвовала в процессе согласования установки мемориальной доски. Мемориальная доска А.В. Колчаку была установлена в соответствии с порядком, установленным законом. Представила суду письменные возражения, в которых указано следующее.

Администрация является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющим государственное управление на территории района Санкт-Петербурга.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 года № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга».

В соответствии с п. 3.6.40 Положения Администрация наделена полномочиями выполнять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, отдельные функции в сфере установки, демонтажа и обеспечения сохранности мемориальных досок в Санкт-Петербурге, в том числе принимать решения об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге в случаях, предусмотренных Правительством Санкт-Петербурга.

Установка мемориальной доски на фасаде здания, выходящего на улицу должна производиться на основании правовых актов Правительства Санкт-Петербурга. Комиссией по мемориальным доскам была согласована установка доски А.В.Колчаку на фасаде д. 3 по ул. Большая Зеленина в Санкт-Петербурге.

Текст доски отражает факт исторического события — проживание А.В.Колчака в доме. Дом 3 по ул. Большая Зеленина не является объектом исторического наследия. Фактических и юридических оснований для отказа Администрации в согласовании проекта Правительства Санкт-Петербурга не имелось.

16.08.2016 года состоялось собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу ул. Большая Зеленина, д. 3, с повесткой дня «об установке мемориальной доски на фасадной части дома». По итогам собрания собственниками было принято решение — разрешить установку мемориальной доски после ремонта фасада.

Организаторы планировали провести церемонию открытия мемориальной доски 24.09.2016 года, но монтаж доски не осуществили в связи с тем, что не было согласовано перекрытие дорожного движения для монтажных работ.

Представитель заинтересованного лица Некоммерческого партнерства «Мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело» по доверенности Глейх А.С. в судебное заседание явился, административный иск считает не подлежащим удовлетворению, суду сообщил, что Колчак А.В. был расстрелян незаконно, в период времени, когда смертная казнь была отменена, при этом он был выдающимся офицером и исследователем.

Представителем заинтересованного лица представлены письменные возражения, в которых указано следующее.

Истцами пропущен срок обращения с административным исковым заявлением в суд. Конституционный Суд неоднократно отмечал (например, Определение от 20.12.2016 года № 2599−0), что установление в законе сроков для обращения в суд с административным исковым заявлением, а также момента начала их исчисления относится к дискреционным полномочиям федерального законодателя, обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность публичных правоотношений и не может рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан.

Оспариваемое постановление опубликовано в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». Следовательно, Постановление после его опубликования доведено до сведения неопределенного круга лиц, и любое заинтересованное лицо имело возможность с ним ознакомиться.

Административное исковое заявление подано в суд 19.09.2016 года. При этом истцы не ходатайствовали о восстановлении пропущенного срока. Обстоятельств, затрудняющих получение информации об оспариваемом акте и своевременное обращение в суд с соответствующим заявлением, у административных истцов не имелось.

На основании изложенного НП «Белое Дело» считает, что в удовлетворении административного иска должно быть отказано в связи с пропуском срока обращения в суд.

Не соответствует закону довод о нарушении при принятии оспариваемого постановления градостроительных норм.

Истец, обосновывая исковые требования, указывает, что при размещении мемориальной доски должны были быть проведены публичные слушания. При этом он не указывает, какая норма (по его мнению) предписывает проведение данных слушаний.

Вопросы, которые должны выноситься на публичные слушания, указаны в ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вопроса размещения мемориальных досок в данной норме нет.

Градостроительный кодекс РФ предусматривает рассмотрение на публичных слушаниях проекта генерального плана (ст. 24), вопросов землепользования и застройки (ст. 30), вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (ст. 39), вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ст. 40), проекта планировки территории и проекта межевания территории (ст. 46).

Таким образом, законодательство РФ и Санкт-Петербурга не предусматривает проведение публичных слушаний по проектам правовых актов об установке мемориальных досок.

Оспариваемое постановление соответствует нормам законодательства РФ и Санкт-Петербурга.

Порядок принятия решения об установке мемориальной доски регламентируется Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2011 г. № 706−131 «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».

Оспариваемое постановление вынесено с учетом норм, установленных данным Законом, с соблюдением всех необходимых процедур. Доказательства имеются в материалах дела (т. 3 л.д. 1 — 83).

Не может приниматься во внимание довод о нарушении правовых норм о реабилитации лица, признанного виновным в военных преступлениях, посредством установления мемориальной доски.

Установка мемориальной доски не является реабилитацией лица.

Порядок реабилитации лица — жертвы политической репрессии установлен Законом РФ от 18.10.1991 N1761−1 «О реабилитации жертв политических репрессий».

Из норм данного закона не следует, что реабилитация может осуществляться посредством установки мемориальной доски.

Также в данном законе нет запрета на установку мемориальной доски лицу, не реабилитированному в установленном законодательством порядке.

Расстрел Колчака А.В. следует квалифицировать как внесудебную расправу, поэтому не может приниматься во внимание ссылка административных истцов на невозможность его реабилитации.

Согласно ст. 4 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» не подлежат реабилитации лица, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению внесудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении военных преступлений, преступлений против мира, против человечности и против правосудия.

Данная норма неприменима к делу Колчака А.В., поскольку его расстрел — это внесудебная расправа, совершенная с грубейшим нарушением процессуальных норм, действовавших в то время.

Хронология правовых событий, произошедших в г. Иркутске и приведших к расстрелу Колчака А.В.:

12.11.1919 года эсеровский земский съезд образовал Политцентр.

05.01.1920 года в результате вооруженного восстания власть правительства А.В. Колчака низвергнута, управление в регионе переходит Политцентру.

07.01.1920 года Политцентром создана Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК), действовавшая на основании Общего положения об уездных и городских следственных комиссиях (принято Политцентром 05.01.1920). Цель деятельности ЧСК — расследование действий реакционных правительств (в том числе правительства Колчака А.В.).

16.01.1920 года Политцентр образовал специальный Верховный народный суд (для судебного рассмотрения уголовных дел, расследованных ЧСК).

17.01.1920 года ВЦИК и СНК РСФСР принимают Постановление «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)». На всей территории РСФСР отменено применение высшей меры наказания (расстрела) как по приговорам ВЧК и ее местных органов, так и по приговорам городских, губернских, а также и верховного при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете трибуналов.

22.01. 1920 года подписан Акт о мирной передаче власти Политцентром Военно-революционному комитету (ВРК) РКП (б). В Иркутске устанавливается советская власть.

03.02.1920 образован Временный революционный трибунал (ВРТ) при ВРК. В ведение ВРТ перешли дела об общеуголовных, воинских и политических преступлениях.

03.02.1920 года ЧСК направляет в ВРК список из 18 арестованных лиц, которых целесообразно расстрелять.

06.02.1920 года ВРК утвердил представление ЧСК о расстреле только в отношении Колчака А.В. и Пепеляева В.Н.

07.02.1920 года Колчак А.В. и Пепеляев В.Н. расстреляны.

08.04.1920 года приступил к работе Временный революционный трибунал.

Таким образом, расстрел Колчака А.В. произведен без решения суда, по резолюции, вынесенной неуполномоченным органом. На тот момент на всей территории РСФСР было отменено применение высшей меры наказания (расстрел). Фактически данные действия могут быть охарактеризованы как расправа.

Подробный анализ действий лиц, принимавших решение о расправе, приведен в справке Черняева В.Ю., ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН (т. 2 л.д. 89−91).

В нарушение норм Кодекса административного судопроизводства РФ административные истцы не предоставили доказательств, подтверждающих несоответствие оспариваемого постановления законодательству РФ и Санкт-Петербурга и нарушение своих прав, свобод и законных интересов.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, выслушав участников процесса, суд полагает административный иск подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

19.02.2015 года Правительством Санкт-Петербурга издано Постановление Хе 148 «Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку», в котором указано, что в целях увековечения памяти выдающегося русского офицера, ученого и исследователя Александра Васильевича Колчака Правительство Санкт-Петербурга постановляет: установить в 2015 году на фасаде дома N3 по Б. Зелениной ул. мемориальную доску со следующим текстом: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».

Инициатором установки мемориальной доски, согласно указанного Постановления, является некоммерческое партнерство «Мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело». Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга совместно с партнерством укатанным Постановлением предписано организовать и провести церемонию открытия мемориальной доски. Мемориальная доска на основании укатанного Постановления Правительства Санкт-Петербурга установлена 12.11.2016 года.

Согласно ст. 1 Закона Санкт-Петербургу «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге», мемориальная доска является государственным памятным знаком, устанавливаемым на фасаде здания либо в помещении. Мемориальная доска устанавливается в целях увековечения памяти о выдающейся личности, жизнь и деятельность которой были связаны с Санкт-Петербургом (далее — выдающаяся личность), либо выдающемся историческом событии (факте), произошедшем в Санкт-Петербурге (далее — событие). Увековечивается память о событии, произошедшем не менее 30 лет назад, либо память о выдающейся личности, со дня смерти которой прошло не менее 30 лет (в отношении почетных граждан Санкт-Петербурга — не менее 5 лет). В исключительных случаях до истечения указанного в настоящем пункте срока может быть увековечена память Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы, лауреатов Нобелевской премии, а также иных жителей Санкт-Петербурга, внесших значительный вклад в определенную сферу деятельности.

Суд полагает, что увековечение в данном контексте подразумевает прославление, вечное сохранение памяти личности выдающейся, то есть выделяющейся среди других. Согласно л. 1 ст, 3 указанного Закона, основаниями для принятия решения об установке мемориальной доски являются признание значения события для развития общества и культуры, наличие особою вклада выдающейся личности в определенную сферу деятельности, официально принятых достижений в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, государственной, общественной, политической, военной и производственной деятельности.

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 4 Закона Санкт-Петербургу «О мемориальных досках, а Санкт-Петербурге», решение об установке мемориальной доски принимается в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга в исключительных случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 2 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, установка мемориальной доски осуществляется на основании решения Правительства Санкт-Петербурга при условии принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, по представлению Губернатора Санкт-Петербурга рекомендательного решения об установке мемориальной доски.

В целях подготовки и принятия решения об установке мемориальной доски Правительство Санкт-Петербурга создает коллегиальный совещательный орган, включающий не менее трех депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, направляемых в соответствии с решением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Положение о таком коллегиальном совещательном органе утверждается Правительством Санкт-Петербурга.

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 706−131 «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» Правительством Санкт — Петербурга принято постановление от 24.12.2012 № 1371 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О мемориальных досках в Санкт — Петербурге», в соответствии со статьей 1 которого создается Совет по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга.

Согласно пунктам 1.1 и 1.2 Положения о Совете по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга, утвержденного указанным постановлением, Совет создан в целях подготовки и принятия решений об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге и является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Правительстве Санкт-Петербурга.

В силу пункта 2.2 Положения, задачами Совета являются рассмотрение предложений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также юридических лиц об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге и принятие решений об установке или об отказе в установке мемориальных досок в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом.

В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения мониторинга предложений и принятия решений об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением, принятие Советом решения об установке мемориальной доски на фасаде здания, выходящем на проезд (аллею, бульвар, переулок, проспект, площадь, улицу, шоссе и др.), является основанием для подготовки проекта правового акта Правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски.

Решение Правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски принимается с учетом решения, принятого Советом, и заключения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры при условии соответствия установки мемориальной доски требованиям, предусмотренным действующим законодательством.

Согласно пункту 2 и 3 Порядка, мониторинг проводится Комитетом по культуре Санкт-Петербурга два раза в год в целях определения наличия оснований для установки мемориальных досок в Санкт-Петербурге. Информация о проведении мониторинга и приеме предложений об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге размещается на официальном сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга, предложения об установке мемориальных досок вправе направлять федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также юридические лица.

Предложение об установке мемориальной доски должно содержать: обоснование увековечения памяти о событии или выдающейся личности путем установки мемориальной доски; краткую историческую информацию о событии или выдающейся личности; копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги выдающейся личности; предложение по адресу установки мемориальной доски; описание мемориальной доски, содержащее информацию о материале, из которого предлагается изготовить мемориальную доску, размере мемориальной доски, наличии графических или скульптурных элементов (при необходимости их изображение) или их отсутствии, а также предложение по содержанию текста на мемориальной доске; цветные фотографии предполагаемого места установки мемориальной доски; предложение о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке, последующему ремонту и реставрации мемориальной доски.

Согласно п. 4.7. Положения о Совете, заседание Совета оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Совета и лиц, приглашенных на заседание Совета, содержания заключения КГИОП (в случае если предлагается установить мемориальную доску на фасаде здания), других данных, относящихся к рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях.

13.06.2013 года Некоммерческое партнерство МПИКЦ «Белое Дело» обратилось в Комитет по культуре Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть на Совете по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга предложение об установке мемориальной доски Александру Васильевичу Колчаку (1874−1920) по адресу дом 3, ул. Большая Зеленина, г. Санкт-Петербург (том 3, л.д. 69).

Жизнь и служба А. В. Колчака тесно связаны с историей Санкт-Петербурга. В 1906—1912 годах А. В. Колчак жил по указанному адресу. А. В. Колчак — флотоводец, Георгиевский кавалер, герой русско-японской и Первой мировой войн. С декабря 1913 года служил на ответственных должностях в штабе командующего флотом Балтийского моря адмирала Н.О. фон Эссена. С июля 1914 года исполнял обязанности флаг-капитана по оперативной части. Руководил минными постановками, десантными операциями, обороной Рижского залива, командовал Минной дивизией. За отличия награжден орденом св. Георгия IV ст. (1915). В 1916—1917 годах — командующий Черноморским флотом, который пытался спасти от развала и деградации после Февральской революции и перехода всероссийской власти к Временному правительству. В 2014 году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой (Великой) войны, поэтому увековечивание памяти одного из её забытых русских героев в нашем городе станет значимым, справедливым и уместным событием культурно-исторической жизни.

К обращению приложена краткая историческая справка об А.В. Колчаке, в которой указано следующее (том 3, л.д. 70,71). Колчак Александр Васильевич — ученый-океанограф, полярный исследователь, Георгиевский кавалер и герой Первой мировой войны, адмирал (1918), верховный правитель России (1918−1920). Родился в 1874 году в семье морского артиллериста, служившего приемщиком от Морского министерства на Обуховском сталелитейном заводе. Крещен в Троицкой церкви села Александровское Санкт-Петербургского уезда (ныне район проспекта Обуховской обороны). Одним из лучших выпускников окончил Морской корпус (1894) и произведен в мичманы. В 1894—1900 годах служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией. Участник полярных экспедиций 1900−1903 годов, имевших большое научное значение. Именем Колчака назван остров в Карском море. Автор трудов по специальности («Лед Карского и Сибирского морей», 1909 и др.). Во время русско-японской войны 1904−1905 годов участвовал в обороне Порт-Артура, за отличия отмечен Золотым оружием (1905) и другими наградами. С 1906 состоял действительным членом Русского Географического общества, награжден Большой Золотой Константиновской медалью «за выдающийся и сопряженный с трудом и опасностью географический подвиг» полярных экспедиций. Служил в Морском Генеральном штабе. В качестве эксперта внес ценный вклад в разработку программы мероприятий, но восстановлению Российского Императорского военно-морского флота после русско-японской войны. В 1909—1910 гг. совершил последнюю арктическую экспедицию, С декабря 1913 года служил на ответственных должностях в штабе командующего флотом Балтийского мори адмирала Н. О. фон Эссена. С июля 1914 года исполнял обязанности флаг-капитана по оперативной части. По отзыву одного из сослуживцев, «истории деятельности Колчака на Балтийском флоте, есть история этого флота во время войны». Мастер ведения минной войны. Руководил минными постановками, десантными опера днями, обороной Рижского залива, командовал Минной дивизией. За отличия награжден орденом св. Георгия IV ст. (1915). В 1916—1917 гг. — командующий Черноморским флотом, который пытался спасти от развала и деградации после Февральской революции и перехода всероссийской власти К Временному правительству, В 1917—1918 годах находился в заграничной командировке. После Октябрьского переворота 1917 года получил возможность дли продолжения успешной карьеры в США, но вернулся на родину для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник Белого движения на Востоке. 18 ноября 1918 года в Омске членами Совета министров — исполнительного органа антибольшевистской власти — провозглашен Верховным правителем с производством в полные адмиралы. Верховную власть в разгар новой русской Смуты принял как крест и не преследовал корыстных или частных целей. В отношениях с союзниками принципиально отстаивал суверенитет Российского государства. В январе 1920 года в Иркутске представителями союзного командования выдан активистам местных левых политических сил. В ночь на 7 февраля 1920 года расстрелян большевиками, по наиболее распространенной версии, на берегу реки Ушаковки. Тело адмирала спустили в прорубь. Основанием для расстрела послужила секретная телеграмма В. И. Ульянова (Ленина), в результате которой Реввоенсовет 5-й красной армии получил соответствующие указания из Москвы.

В 2002 году в Санкт-Петербурге, в Морском корпусе Петра Великого, после долгих проволочек была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу А. В. Колчаку, выпускнику корпуса. Однако настоящая доска с его барельефом находится в корпусном музее внутри здания.

31.10.2013 года состоялось заседание Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга на котором слушали и обсуждали предложение некоммерческого партнерства «Мемориально­просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело» об установке мемориальной доски Александру Васильевичу Колчаку по адресу: ул. Большая Зеленина, д. 3. В протоколе заседания Совета указано, что выступила Крылова Е.В. (являющаяся секретарем Совета), проинформировала членов Совета о предложении некоммерческого партнерства об установке мемориальной доски Александру Васильевичу Колчаку по адресу: ул. Большая Зеленина, д.3, а также зачитала информацию Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры о том, что здание по адресу: ул. Большая Зеленина, д. 3, не отнесено к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия, и установка мемориальной доски на фасаде здания возможна, огласила краткую биографическую справку об А.В.Колчаке, акцентировала внимание членов Совета на неоднозначной трактовке личности и заслуг А.В.Колчака среди современных историков, при этом сообщила, что А.В. Колчак был ученым-океанографом, полярным исследователем, участником полярных экспедиций 1900−1903 годов, имевших большое научное значение, во время русско-японской войны 1904−1905 годов участвовал в обороне Порт-Артура, за отличия отмечен Золотым оружием (1905) и другими наградами, был героем Первой мировой войны и Георгиевским кавалером, А.В.Колчака называли мастером ведения минной войны.

Выступил Панкратов В.Ю., обратил внимание членов Совета на то, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2005 №433 острову, расположенному в Таймырском заливе Карского моря, было возвращено первоначальное наименование «остров Колчака», а в 2004 году в г. Иркутске был установлен памятник А.В.Колчаку, также его память увековечена путем установки мемориальных досок в разных городах Российской Федерации. Также Панкратов В.Ю. акцентировал внимание на том, что Александр Васильевич Колчак жил по адресу: ул. Большая Зеленина, д. 3, с 1906 по 1912 год, до начала Гражданской войны в России в 1917 году.

Согласно выписке из протокола заседания Совета присутствующие члены совета единогласно приняли решение поддержать предложение некоммерческого партнерства об установке мемориальной доски Александру Васильевичу Колчаку по адресу: ул. Большая Зеленина, д. 3, и согласовать следующую редакцию текста мемориальной доски: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак» (том 2, л.д. 119,120).

Вместе с тем, суд полагает, что принимая решение о том, чтобы поддержать предложение некоммерческого партнерства об установке мемориальной доски А.В. Колчаку, Совет не располагал всей информацией о жизни и деятельности Колчака. В представленной Совету исторической справке не содержится информация о том, что Колчак А.В. был признан судом не подлежащим реабилитации. Определением Военного суда Забайкальского военного округа № 3-Н от 26.01.1999 года Колчак А.В. признан не подлежащим реабилитации, а вынесенное в отношении него постановление Иркутского военно-­революционного комитета от 06.02.1920 года обоснованным (том 3, л.д. 25 — 29). В указанном определении указано, что 07.02.1920 года Колчак А.В. был расстрелян на основании Постановления Иркутского ВРК от 06.02.1920 года. Военный суд пришел к выводу о том, что имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что в 1918—1920 годах по распоряжению и с ведома Колчака А.В. проводились военные действия против Советской России, массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск. Предпринятая в отношении Колчака А.В. мера воздействия в виде расстрела, несмотря на его предыдущие заслуги, касалась именно этой стороны его деятельности и, в сложившейся на тот период ситуации, была обоснованной. Признавая Колчака А.В. не подлежащим реабилитации, суд сослался на положения статей 4, 9 и 10 Закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Согласно ст. 4 Закона РФ от 18.10.1991 года N1761−1 «О реабилитации жертв политических репрессий», не подлежат реабилитации лица, перечисленные в статье 3 настоящего Закона, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении следующих преступлений: совершение насильственных действий в отношении гражданского населения и военнопленных, военные преступления, преступления против мира, против человечности и против правосудия.

Таким образом, реабилитации не подлежат лица, совершившие действия, которые не укладываются в общепринятые моральные стандарты.

Деятельность Колчака А.В., которая, по мнению военного суда, позволяет признать обоснованной такую примененную к нему меру воздействия как расстрел, при решении вопроса об увековечении памяти Колчака А.В., при решении вопроса об увековечении памяти о нем, подлежала оценке наравне с его заслугами.

Суд полагает, что принимая решение об увековечении памяти кого бы то ни было, компетентный орган должен оценивать все стороны личности и деятельность данного лица на протяжении всей его жизни, поскольку очевидным является то, что вечной памяти заслуживает только человек, имеющий безупречную репутацию, принесший безусловную пользу обществу, при этом вклад его в развитие общества должен быть выдающимся. Установление государством памятного знака является актом признания государством выдающихся заслуг данного лица, накладывающим на всех без исключения граждан государства обязанность чтить память о нем.

Довод представителя Комитета по культуре Санкт-Петербурга о том, что при решении вопроса об установлении мемориальной доски была учтена неоднозначность личности Колчака А.В., не свидетельствует о том, что при принятии оспариваемого решения был учтен судебный акт, признавший Колчака А.В. не подлежащим реабилитации и изложенные в нем факты, послужившие основанием для принятия данного судебного акта. Кроме того, из представленных суду доказательств усматривается, что при принятии решения об установлении мемориальной доски Колчаку А.В. данный вопрос не обсуждался, и определением военного суда компетентный орган не располагал, следовательно, не был ознакомлен с его содержанием, а, соответственно, не имел возможности учесть изложенные в нем факты при принятии решения.

Не смотря на то, что решение Совета по мемориальным доскам носит рекомендательный характер, суд полагает, что отсутствие информации о признании Колчака А.В. не подлежащим реабилитации, повлияло на решения принятые как Советом, так и в последующем Правительством Санкт-Петербурга.

Решение об установке мемориальной доски без учета судебного акта о признании Колчака А.В. не подлежащим реабилитации, суд полагает незаконным, противоречащим положениям Конституции РФ, ст. 1 Закона Санкт-Петербурга «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге», нарушающим права неопределенного круга лиц, в том числе и административных истцов, поскольку как уже было указано выше, установление мемориальной доски возлагает на каждого обязанность чтить память данного лица, относясь с уважением к его заслугам.

Применительно к данному доводу суд полагает обоснованной ссылку административных истцов на Конституцию РФ, в преамбуле которой говорится и о такой ценности, как уважение к памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость.

Довод представителя административного ответчика о том, что действующее законодательство не ограничивает каким-либо перечнем право компетентного органа в принятии решения об установлении мемориальной доски любому лицу, в том числе и лицу, в реабилитации которого было отказано судом, является, по мнению суда, не состоятельным. В связи с данной позицией административного ответчика, суд полагает необходимым указать на то, что отказ от нравственных начал в решении вопроса об увековечивании памяти невозможен, а решение государственного органа об установлении мемориальной доски должно отражать высшие нравственные ценности общества, разделяемые всеми его членами.

Довод представителя заинтересованного лица о том, что расстрел Колчака являлся актом внесудебной расправы, не имеет правового значения в рамках настоящего дела, поскольку сам по себе не характеризует личность Колчака А.В. и не является основанием для увековечения его памяти.

Не опровергает выводов суда о незаконности оспариваемого Постановления и довод административного ответчика и заинтересованных лиц об установлении памятников и мемориальных досок Колчаку А.В. в различных городах, а также возвращение исторического названия острову Колчака.

В пункте 11 статьи 226 КАС РФ, установлено, что обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, — на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

Согласно пункту 9 статьи 226 КАС РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет: нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление; соблюдены ли сроки обращения в суд; соблюдены ли требования нормативных. правовых актов, устанавливающих: полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 227 КАС РФ установлено, что по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается решение об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и об обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое заявление.

Не усматривает суд оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований, в связи с пропуском административными истцами срока обращения в суд, установленного Кодексом административного судопроизводства РФ.

Исходя из частей 1, 5 и 8 ст. 219 названного Кодекса административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании. Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

Административный ответчик и заинтересованные лица ссылаются на то, что текст оспариваемого Постановления в первой половине 2015 года размещен в информационно-справочных системах «Кодекс», «Гарант» и «Консультант». Вместе с тем, оспариваемое Постановление официально опубликовано не было. Следовательно, не опровергнуто утверждение административных истцов о том, что об издании оспариваемого Постановления им стало известно из публикаций в средствах массовой информации, а именно из статьи, опубликованной в интернет-газете 03.08.2016 года. Таким образом, установив наличие оснований для признания оспариваемого решения незаконным, суд обязан принять меры для восстановления нарушенного права. Такими мерами, по мнению суда, является демонтаж мемориальной доски, установленной на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга, признанного судом незаконным.

В соответствии с ч. 1,3 ст. 5 Санкт-Петербурга «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге», мемориальные доски демонтируются в следующих случаях: при проведении работ по ремонту и (или) реставрации здания (помещения) или мемориальной доски на период проведения указанных работ; при отсутствии решения об установке мемориальной доски. Порядок демонтажа мемориальных досок определяется Правительством Санкт-Петербурга. Согласно вышеуказанного Порядка, демонтаж мемориальной доски, установленной при отсутствии правового акта, осуществляется на основании правового акта Комитета. Таким образом, действующим законодательством определено лицо, в полномочия которого входит демонтаж мемориальных досок, установленных при отсутствии правового акта об установке мемориальной доски, а также порядок, в котором такой демонтаж производится.

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым возложить на Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязанность демонтировать мемориальную доску Колчаку А.В., установленную на фасаде дома № 3 по Б. Зелениной улице в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, суд не находит правовых оснований для удовлетворения административных исков в части требования к Правительству Санкт-Петербурга об обязании воздержаться впредь от установки памятных досок Колчаку А.В.

Такой способ защиты нарушенного права как запрет на принятие решений в будущем не предусмотрен действующим законодательством. При этом суд полагает, что административный ответчик вправе повторно рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски Колчаку А.В., с учетом тех сведений, которые не были приняты во внимание при издании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2015 года.

Руководствуясь ст. 175−180,227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 февраля 2015 года № 148 «Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку».

Возложить на Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязанность демонтировать мемориальную доску Колчаку А.В., установленную на фасаде дома №3 по Б. Зелениной улице в Санкт-Петербурге.

В удовлетворении административных исков Барсукова Олега Васильевича, Сафронова Александра Леонидовича, Горяниной Ольги Олеговны, Григоряна Сергея Саркисовича, Дивненко Ксении Сергеевны, Ефимова Максима Вячеславовича, Судакова Олега Николаевича, Голубевой Лидии Сергеевны, Новикова Романа Сергеевича к Правительству Санкт — Петербурга об обязании воздержаться от установки памятных досок Колчаку А.В. отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Т.П.Матусяк