Минск, 2 февраля, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает, что в Белоруссии не нужна должность омбудсмена, а главным инспектором по соблюдению прав человека в стране должен быть президент. Об этом он заявил 2 февраля на церемонии приведения к присяге нового судьи Конституционного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что от Белоруссии часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека. «У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее, — если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент», — заявил он.

«И вы должны стать рядом со мной. И именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан. Это — главное», — добавил глава республики, обращаясь к новому судье Конституционного суда Виктору Рябцеву.

Лукашенко пожелал Рябцеву успехов на новом посту. «Вы у нас видный учёный, практик. Думаю, что Конституционный суд в вашем лице приобретёт достойного эксперта и борца за права наших людей, стража соблюдения Конституции», — отметил он.

Глава республики также подчеркнул важность традиции публичного принесения присяги судьями Конституционного суда. «Самое главное, это лишний раз напоминает всем нам в стране и за её пределами о демократичности нашего государственного устройства», — заявил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашеко, бессменно правящий в Белоруссии с 1994 года, лично назначает членов правительства, судей Конституционного суда, руководителей госпредприятий, председателя Академии наук, ректоров государственных вузов и других руководителей.

Европейский союз и США, курс на налаживание отношений с которыми провозгласил Лукашенко, называют Белоруссию «последней диктатурой Европы» и открыто поддерживают прозападную оппозицию, не скрывающую своего намерения свергнуть «кровавый режим Лукашенко».

Отметим также, что Минск не признаёт мандата спецдокладчика ООН по Белоруссии Миклоша Харасти, который в 2016 году в очередной раз заявлял, что власти республики не предпринимали никаких попыток пересмотреть репрессивные законы и правила — вместо этого наблюдались новые случаи нарушения основных прав человека. Представитель ООН призывал правительство Белоруссии приступить к реформированию законодательства с тем, чтобы привести его в соответствие с международными обязательствами Минска в области соблюдения прав человека.