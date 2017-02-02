Москва, 2 февраля, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Давать оценку решению Минфина США смягчить санкции, введенные в 2016 году против ФСБ России преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По мнению пресс-секретаря главы российского государства, сперва стоит разобраться, о чем идет речь. Согласно этому документу, впредь, за определенными исключениями, разрешаются «все сделки и действия» с участием Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Оказывается, такие «сделки и действия» были запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Дмитрий Песков напомнил, что «американские партнеры» никогда не подводят под угрозу санкций те вопросы, которые приносят им какую-то пользу. В качестве примера Песков указал на ситуацию с российскими ракетными двигателями, которые США продолжают закупать в тех же количествах, что и до введения санкций.

Напомним, санкции Минфина США против ФСБ России были введены в 2016 году в ответ на пресловутые «кибератаки русских хакеров» во время выборов президента США, подтвердить и доказать которые Вашингтон до сих пор не может.