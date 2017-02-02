Ташкент, 2 февраля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. 2,1 млрд долларов составил эффект от импортозамещения в экономике Узбекистана по итогам 2016 года, сообщило Минэкономики страны.

Павел Беньков. Сбор хлопка в Узбекской ССР

По данным ведомства, в Узбекистане произведено локализованной продукции на сумму 6145,8 млрд сумов, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.

«Эффект от импортозамещения составил около 2,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Ранее, президент Узбекистана Ислам Каримов (30.01.1938 — 2.09.2016) утвердил программу локализации и производства готовой продукции на 2015−2019 годы с общим эффектом импортозамещения в объеме 17,5 млрд долларов.

В программу были включены проекты, предусматривающие выпуск конкурентоспособной импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, обеспечивающие уровень локализации не менее 36%.

Проекты должны были обеспечивать глубокую переработку местного минерального сырья, производство 1225 наиболее востребованных видов продукции с расчетным ежегодным эффектом импортозамещения на 3,5 млрд долларов и созданием 13,3 тыс. новых рабочих мест.

Для предприятий, на которых должны были реализовываться проекты программы локализации, сроком на три года был установлен ряд льгот, действующих в рамках предыдущих программ локализации (освобождение от уплаты таможенных платежей, налога на прибыль, налога на имущество в сфере фондов, используемых для производства локализуемой продукции).