Москва, 3 февраля, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 3 февраля, в Госдуме обсудят ужесточение наказания за педофилию, сообщает ИА REGNUM. Работа по подготовке комплексного законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, началась.

В заседании рабочей группы примут участие депутаты Госдумы, члены Совфеда, специалисты из прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, а также уполномоченный по правам ребенка.

Рабочая группа была создана после того, как Госдума в январе в первом чтении обсудила законопроект об отмене УДО для педофилов. Депутаты проголосовали за снятие законопроекта с обсуждения — для того, чтобы не принимать решение о его отклонении.

При обсуждении говорилось о том, что почти в 100 процентах случаев преступник, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего и страдающий подобным расстройством сексуального влечения, уже в течение первого года после освобождения, в том числе условно-досрочного, снова нападает на ребенка.

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В ходе дискуссии член комитета Госдумы по законодательству Зариф Байгускаров («Единая Россия») заявил, что считает возможным применение УДО при соблюдении определенных условий, например, при согласии преступника на химическую кастрацию. «У него должен быть выбор: остаться в колонии или применить химическую кастрацию и быть на свободе», — допускает парламентарий.

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Кроме того, за ужесточение наказания за растление детей, вплоть до пожизненного заключения, выступала и сенатор Елена Мизулина, жестко наказываться должны, по ее мнению, прежде всего близкие для ребенка люди — родители, опекуны и учителя. «В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения», — отметила Мизулина.