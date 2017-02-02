Пекин, 2 февраля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В последние месяцы целый ряд высокопоставленных европейских политиков неоднократно высказывался с критическими замечаниями в адрес китайских властей. Китай обвиняют в ведении разрушительной торговой политики, США называют КНР и Мексику главными источниками экономической угрозы, ряд европейский государств обвинили Пекин в демпинге цен на ряд продукции. По мнению редакции информационного агентства «Синьхуа», данные обвинения являются, не только возмутительными, но и абсолютно необоснованными.

Флаг Китая

Экономическое развитие КНР не является какой-либо угрозой для США или ЕС, наоборот, развитие Китая принесет огромные возможности для европейской экономики, поскольку обе стороны могут извлечь колоссальную пользу от прочных и стабильных экономических отношений между КНР и ЕС.

Европа является одним из крупнейших торговых партнеров Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, за первые 10 месяцев 2016 г. объем двусторонней торговли между Китаем и ЕС достиг отметки в 2,94 трлн юаней ($423,34 млрд), достигнув очередного исторического максимума. Быстрый экономический рост Китая долгие годы служил определенным «трамплином» для экономического роста европейской экономики.

В условиях хрупкой экономической обстановки и нестабильных темпов восстановления мировой экономики политика протекционизма отечественных производителей и введение ограничительных мер в отношении китайских компаний может сыграть с экономикой ЕС злую шутку, пишет «Синьхуа».

Китай и Европа должны укрепить сотрудничество и приложить все усилия для реализации стратегических проектов, например, борьбы с международным терроризмом и преступностью, улучшение экологической ситуации в мире, обеспечение глобальной безопасности.

«Все европейские политики, в том числе лидеры государств, должны проявить сдержанность и осторожность, выступая с критическими комментариями в адрес Пекина. Без Китая Европе будет только хуже», — добавили в заключении статьи авторы материала.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Китай впервые обогнал Соединенные Штаты по объему внешнеторгового оборота с Германией, став первым по величине торговым партнером ФРГ по итогам 2016 г.