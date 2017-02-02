Москва, 2 февраля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

От занимаемых должностей освобождаются 16 генералов, из них двое увольняются с военной службы, следует из опубликованного документа.

Так, от занимаемых должностей освобожден генерал-лейтенант внутренней службы Александр Агафонов, директор департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Также от должностей освобождены глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Казимир Боташев, первый замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС генерал-майор Олег Волынкин, прокурор Ярославской области Юрий Верховцев, начальник Воронежского института Государственной противопожарной службы МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Гаврилов, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Горбатенко, первый заместитель начальника департамента государственной службы и кадров МВД генерал-майор внутренней службы Владимир Гришин, начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк, начальник Уральского регионального центра МЧС, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко, начальник Приволжского регионального центра МЧС генерал-полковник Игорь Паньшин, первый заместитель начальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-майор внутренней службы Виталий Пленников, начальник Управления специальной пожарной охраны МЧС генерал-майор внутренней службы Владимир Розанов, начальник Дальневосточного регионального центра МЧС Александр Соловьев, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский, а также начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области Алексей Шиканов.

Одновременно указом от занимаемой должности освобождены и уволены с военной службы директор департамента территориальной политики МЧС Юрий Ковалев и начальник Главного управления МЧС по Республике Бурятия Виктор Михайлов.

Этим же указом назначены заместителями главы МЧС Владлена Аксенова и Павел Барышев. Полковник полиции Дмитрий Курсанов назначен начальником Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Кроме того, в соответствии с указом на пятилетний срок назначены прокурором Крыма Олег Камшилов, прокурором Ленинградской области Борис Марков, руководителем следственного управления Следственного комитета России по г. Севастополю генерал-майор юстиции Виктор Танифу.