Вашингтон, 2 февраля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В Белом доме прошла официальная церемония приведения к присяге нового госсекретаря США — Рекса Тиллерсона. Видео церемонии размещено в официальном аккаунте в Twitter президента США Дональда Трампа.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

В Овальном кабинете Тиллерсона привел к присяге вице-президент США Майкл Пенс. Выступая на церемонии, Трамп отметил, что главным в политике Госдепа США с приходом нового главы станет «укрепление стабильности и безопасности» в ситуации, когда страна находится «в ловушке насилия и войны».

Также глава государства отметил важность новых альянсов и укрепления существующих в целях укрепления стратегических интересов США и безопасности страны. Новый госсекретарь США намерен обратиться с речью к сотрудникам внешнеполитического ведомства 2 февраля в 9:30 по местному времени (17:30 мск).

Ранее кандидатура Тиллерсона была утверждена Сенатом США, за проголосовали 56 сенаторов из 100. Против выступили 43 сенатора, для утверждения было достаточно 51 голоса.

Ранее сообщалось, что первым делом Тиллерсона на посту государственного секретаря станет организация встречи Трампа с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны не будут откладывать в долгий ящик организацию российско-американской встречи на высшем уровне и займутся этим как можно скорее.