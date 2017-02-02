Москва, 2 февраля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий собрания граждан («народных сходов») к политической демонстрации, разрабатывает депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Такие собрания граждан будут приравниваться к политической демонстрации, если численность схода составляет «несколько десятков» — цифра уточняется в том числе в ходе консультаций с МВД, указал парламентарий.

Поводом к разработке законопроекта послужили прецеденты злоупотребления правом на собрания, отмечает разработчик.

«К примеру, собирается сход на 20 тысяч человек посредине Невского, естественно, это нарушит движение транспорта. Соответственно, такого рода мероприятия, народные сходы, должны подпадать под законодательство. Это пока идея, которая разрабатывается как законопроект», — рассуждает депутат Госдумы.

Вместе с тем в Санкт-Петербурге парламентарии приняли в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного. Сделано это в связи с недовольством части жителей передачи РПЦ Исаакиевского собора.