Москва, 2 февраля, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Резервный фонд России за январь 2017 года вырос в рублях на 0,1%, до 973,53 миллиарда рублей, в долларах — на 0,9%, до 16,18 миллиарда долларов, сообщается на сайте Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На 1 января 2017 года Резервный фонд составлял 972,13 миллиарда рублей, что в долларовом эквиваленте составляло 16,03 миллиарда долларов.

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 февраля текущего года составили: 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 31 января 2017 года составила 0,01 миллиарда долларов, что эквивалентно 0,49 миллиарда рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 по 31 января 2017 года составила 1,40 миллиарда рублей.