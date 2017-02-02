Москва, 2 февраля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В отношении поставщиков программного обеспечения и компьютерной техники, которые участвовали в государственных закупках Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда России, возбуждено новое дело. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Андрей Цариковский сегодня, 2 февраля.

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Цариковский уточнял, что дело ФАС возбудила 27 января. В поле зрения антимонопольной службы попали компании, участвовавшие в торгах Федерального центра информатизации при Центризбиркоме. Речь идёт о ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв Групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания Аквариус».

ФАС полагает, что эти компании во время торгов продвигали интересы производителей китайской компьютерной техники марки Lenovo и американской Hewlett-Packard (HP).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении перечисленных организаций ФАС возбудила дело в конце ноября — по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в отношении компаний-поставщиков компьютерной техники. По мнению ФАС компании вступили в сговор при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы», проводимом ФГКУ «Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ».

«В ближайшее время возможно инициирование новых антимонопольных дел в отношении других участников потенциального картеля», — сказал Цариковский.

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