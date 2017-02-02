Тайбэй, 2 февраля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Тайваньское подразделение американской компании Uber сообщило о приостановлении деятельности на территории острова. Жители Тайваня не смогут воспользоваться услугами Uber уже с 10 февраля. Причиной отказа от деятельности стали многочисленные штрафы, выставленные транспортной администрацией за нарушение закона о пассажирских перевозках.

Intergid.ru Тайвань

«Это решение далось нам очень непросто, однако мы вынуждены сообщить, что Uber уходит с Тайваня», — такое заявление было размещено на официальной странице Uber Taiwan в одной из социальных сетей.

Сервис Uber появился на Тайване в 2013 г. Воспользоваться услугами Uber можно было в четырех крупнейших городах острова, в том числе Тайбэе. Сразу после появления сервиса тысячи водителей такси вышли на забастовки, обвиняя Uber в нарушении законодательства, согласно которому перевозить пассажиров за деньги могут только лицензированные службы такси.

В январе 2017 г. транспортная администрация Тайваня выставила Uber 11 штрафов на общую сумму 230 млн новых тайваньских долларов ($7,4 млн). Вскоре после этого руководство компании приняло решение приостановить свою деятельность на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американская компания Uber и китайская интернет-корпорация Alibaba заявили о начале использования платежной системы Alipay для оплаты поездок на такси Uber за пределами Китая. Начиная с 1 февраля 2016 г. граждане КНР получили возможность оплачивать свои поездки в юанях.