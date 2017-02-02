Москва, 2 февраля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. За последние годы ущерб, причиненный мировой экономике хакерскими атаками, составил от $300 млрд до $1 трлн (в зависимости, от методики оценки), сообщил замначальника Центра ФСБ России Николай Мурашов в ходе национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2017».

geralt Хакерские атаки

По его словам, этот показатель имеет тенденцию к росту. В пересчете на ВВП потери составили от 0,4% до 1,5% мирового ВВП. В качестве примера атак хакеров Мурашов привел недавнюю атаку на телекоммуникационную компанию «Дойче Телеком».

При этом он отметил возможные катастрофические последствия ущерба информационной инфраструктуре. В современном мире стабильность социально-экономического развития поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры.

Он напомнил, что террористические группировки активно ведут работу по созданию средств воздействия на объекты критической инфраструктуры.