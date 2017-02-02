Москва, 2 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Отмена санкций против России будет означать крах всей стратегии нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Верх лицемерия. Антироссийские санкции — это, пожалуй, в настоящий момент единственная подпорка, которая удерживает Петра Порошенко во власти на Украине, своего рода платье «голого короля», если воспользоваться аналогией из знаменитой сказки Андерсена», — отметил сенатор.

«Отмена санкций будет означать крах всей стратегии нынешнего украинского президента и его немедленную смерть как политика», — заявил Клинцевич.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций. «Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко», — сказал он, отметив, что «прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет».

Президент США Дональд Трамп не раз выступал против ограничений в отношении России.