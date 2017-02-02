Элиста, 2 февраля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Калмыкии сотрудников колонии вновь заподозрили в превышении должностных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 2 февраля, дознаватели возбудили очередное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Поводом для уголовного преследования стал инцидент, произошедший днем 16 ноября прошлого года. В одном из кабинетов отдела безопасности исправительной колонии-1 УФСИН России по Калмыкии был избит осужденный, отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении. По версии следствия, множественные удары руками в область лица и туловища заключенному нанесли сотрудники колонии.

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Избиение ради дисциплины: В Калмыкии будут судить сотрудников колонии

В настоящее время один из подозреваемых задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить личности всех причастных к ЧП лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в суд для рассмотрения по существу было направлено уголовное дело в отношении пяти сотрудников этой же колонии. Перед правосудием им придется ответить за превышение должностных полномочий, рукоприкладство и смерть осужденного. Преступления в отношении заключенных, по версии следствия, были совершены в 2012-м и 2015 году. Также на скамью подсудимых сядут сотрудник медико-санитарной части и работник отдела специального назначения УФСИН России по республике.