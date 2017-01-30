Избиение ради дисциплины: В Калмыкии будут судить сотрудников колонии

Элиста, , 12:55 — REGNUM В Калмыкии за избиение заключенных перед правосудием придётся ответить пяти сотрудникам пенитенциарное заведения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 30 января, на скамье подсудимых помимо работников исправительной колонии №1 окажутся сотрудник медико-санитарной части и работник отдела специального назначения УФСИН России по республике.

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Сотруднику колонии в Калмыкии предъявили обвинение в избиении заключенных

В зависимости от роли каждого их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, и превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Троим подозреваемым предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть осужденного.

Преступление было совершено 20 сентября 2012 года. По версии следствия, сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности колонии, совместно с заместителем начальника отдела специального назначения УФСИН России по Калмыкии в кабинете для досмотра осужденных незаконно применили физическую силу и спецсредства к осужденным. Таким образом они хотели заставить осужденных соблюдать порядок и режим отбытия наказания в колонии. Происходящее засняли на видео, чтобы потом демонстрировать другим заключенным для «устрашения».

А осенью 2015 года сотрудниками колонии было совершено еще одно преступление. На этот раз подвергшийся избиению заключенный скончался. Как минимум 60 ударов резиновой дубинкой он получил за то, что отказался представиться. Противоправные действия в объективы камерах видеонаблюдения не попали. По приказу заместителя начальника колонии их подняли вверх к потолку. После «профилактической беседы», во время которой осужденный неоднократно падал, ударяясь головой о стену и теряя сознание, находящийся тут же врач медико-санитарной части никаких мер по оказанию неотложной медицинской помощи не принял.

В настоящее время следствие по делу завершено. Объем уголовного дела составил 42 тома, обвинительного заключения — более двух тысяч листов.

Как сообщало ИА REGNUM, видео с избиением заключенных в колонии Элисты появилось в сети интернет в середине января 2016 года. Им заинтересовалось следствие. В УФСИН была проведена проверка. Были установлены имена осужденных, в отношении которых применялась физическая сила и спецсредства, а также личности сотрудников учреждения, участвовавшие в произволе. Они отстранены от служебных обязанностей. Все подозреваемые попали под уголовное преследование. Спустя несколько недель начались первые задержания.

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