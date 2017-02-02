Самара, 2 февраля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Объем зафиксированных в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) продаж алкоголя в Самарской области составляет 7,4 л на человека в год (в ПФО — средний показатель — 9,2 л), что связано с высоким оборотом нелегальной алкогольной продукции. Об этом заявил на совещании в облправительстве первый замминистра экономического развития инвестиций и торговли региона Михаил Жданов, ссылаясь на данные Федеральной службы регулирования алкогольного рынка, сообщает ИА REGNUM.

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Напомним, в послании губернатора Николая Меркушкина в декабре 2016 года прозвучало: в связи с новым порядком распределения акцизов между регионами, который учитывает объем проданной легальной продукции, Самарская область теряет 1,4 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года изменился порядок исчисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию, размер поступления акцизов в региональные бюджеты стал зависеть не только от объемов производства алкоголя, но и от уровня его потребления, который учитывается в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

По данным Самарастата, за 11 месяцев 2016 года в Самарской области реализовано 1221,1 тыс. дкл водки и ликероводочных изделий, пива (кроме коктейлей пивных и напитка солодового) — 17 621,3 тыс. дкл, винодельческой продукции (без шампанских и игристых вин) — 1745,5 тыс., коньяка 173,7 тыс., шампанского и игристых вин — 310,3 тыс. дкл.

В аналогичном периоде (январь — ноябрь) 2015 года в регионе было реализовано водки и ликероводочных изделий 1253,9 тыс. дкл, винодельческой продукции (без шампанских и игристых вин) — 1622,7 тыс. дкл, коньяка 167,1 тыс., шампанского и игристых вин — 334,9 тыс., пива — (кроме коктейлей пивных и напитка солодового) — 18 052,9 тыс. дкл.

Организациями общественного питания за январь — ноябрь 2016 года реализовано продукции на 22 млрд 636 млн рублей, что на 7,5% меньше, чем за январь — ноябрь 2015-го.

В ноябре 2016 года оборот розничной торговли на 93,3% формировался торгующими организациями, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 6,7%.

В ноябре 2016 года в структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров составила 49,9%, непродовольственных товаров — 50,1%.