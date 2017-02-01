Москва, 2 февраля, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что конфликт депутата Верховной рады Надежды Савченко с президентом Украины Петром Порошенко был неизбежен. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко, Порошенко

«На Западе поднимали на щит Савченко, когда она бичевала Россию. И вот она назвала Порошенко врагом народа. Но эту правду там слышать не хотят», — написал сенатор.

Пушков отметил, что Савченко — «точно ближе к народу, чем миллиардер». «Трудно спорить — ей виднее», — добавил он.

Напомним, ранее Надежда Савченко в интервью украинскому изданию «Новое время» назвала Петра Порошенко врагом народа.

«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека. Когда простые люди говорят, что мы живём хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа», — сказала депутат.

Савченко заверила, что будет бороться с Порошенко «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически».