Бухарест, 1 февраля, 2017, 21:33 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте и других городах страны усиливаются антиправительственные протесты в связи с решением Кабмина об амнистии и декриминализации коррупционных преступлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, десятки тысяч человек вышли на площадь у правительственного дворца Виктория в румынской столице.

Scott Robinson Правосудие

Еврокомиссия выразила обеспокоенность решением правительства Румынии. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и его заместитель Франс Тиммерманс призвали Бухарест не прерывать борьбу с коррупцией, но, напротив, усилить ее. В Брюсселе указали, что это важно с точки зрения процесса присоединения Румынии к Шенгенскому соглашению. А любые отклонения в этом плане, по словам еврочиновников, найдут отражение в отчетах комиссии по механизму сотрудничества и проверки, посредством которого ЕС контролирует прогресс реализации реформы системы правосудия и борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Румынии.

Высший совет магистратуры Румынии (ВСМ) принял решение оспорить в Конституционном суде страны скандальные постановления правительства. Решение было принято на экстренном заседании ВСМ, на котором присутствовал президент Румынии Клаус Йоханнис, жестко осудивший решения правительства и поддержавший вспыхнувшие ночью 1 февраля антиправительственные акции протеста.

Йоханнис заявил, что это «черный день для правового государства», и обратил внимание, что Кабмин принял свое решение ночью и без одобрения ВСМ и судейского сообщества. По словам президента, правительство растоптало мечту миллионов румын жить в стране, свободной от коррупции и сделать Румынию уважаемой страной в Европе. Йоханнис призвал защитить независимость системы правосудия.

Генпрокурор Румынии Аугустин Лазэр также заявил, что решение было принято правительством с отклонением от конституционных норм. А парламентская оппозиция —зарегистрировала в законодательном органе вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну.

Законопроект об амнистии и изменения в уголовное законодательство были утверждены румынским правительством поздно вечером 31 января, и в ночь на 1 февраля — опубликованы в Официальном мониторе. Данные решения предусматривают помилование значительной категории заключенных, приговоренных к срокам, не превышающим пять лет. Кроме того, изменения предусматривают освобождение от ответственности чиновников, чья коррупционная деятельность причинила ущерб, не превышающий €42 тыс.

Министр юстиции Румынии Флорин Иордаке заявил, что законопроект об амнистии не касается рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления. Необходимость амнистии в правительстве объяснили переполненностью тюрем.

Тем не менее решения Кабмина стали поводом для усиления антиправительственных выступлений, проходящих в Бухаресте и других городах страны с прошлой недели. Во время ночных протестов группа манифестантов попыталась прорваться к зданию правительства, однако была остановлена кордонами жандармерии.

Напомним, левоцентристское правительство Сорина Гриндяну было сформировано после победы Социал-демократической партии (СДПР) на парламентских выборах в Румынии в декабре 2016 года. Целый ряд лидеров СДПР в последние годы были осуждены либо находятся под обвинениями в коррупции.