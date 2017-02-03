Москва, 3 февраля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В мае 2016 состоялось открытие Музея русского импрессионизма в историческом комплексе промышленных зданий конца XIX века «Большевик», отреставрированном британским архитектурным бюро John McAslan + Partners. Миссия культурного заведения — популяризация русского искусства в целом и его импрессионистической составляющей в частности как в России, так и за рубежом. С самого первого дня существования Музей русского импрессионизма занимается специальными просветительскими программами, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе музея.

Дарья Антонова ИА REGNUM В Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Постоянная экспозиция Музея русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM В Музее русского импрессионизма посетителям можно фотографировать картины

Дарья Антонова ИА REGNUM В Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM В Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетительница музея рассматривает картину Петра Кончаловского «Всякие цветы»

Большое внимание музей уделяется возвращению в антологию русской живописи имен, мало известных широкой публике. За это он и заслужил уважение международного музейного сообщества. Основную экспозицию составляют картины из коллекции учредителя музея Бориса Минца: работы выдающихся российских художников Константина Коровина и Валентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и Александра Герасимова.

Валентин Серов. Окно. 1887

Александр Первухин. Москва. 1950 —1960-е

Петр Кончаловский. Каток «Динамо». 1948

Дмитрий Налбандян. Портрет Димитриуса Лонго. 1959

Дарья Антонова ИА REGNUM В Музее русского импрессионизма информацию о картине можно получить через аудиогид, установив на телефон мобильное приложение музея

Идея создания музея появилась у коллекционера Бориса Минца в 2012 году. А уже через два года впервые как единое собрание полотна были представлены в аукционном доме MacDougall’s. После официальной презентации в Москве значительная часть будущей постоянной коллекции побывала в Иванове, Венеции и Фрайбурге. А в 2015 году Музей русского импрессионизма вошел в состав ICOM (Международный совет музеев).

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM В окружении картин Музея русского импрессионизма

Юрий Пименов. Зимой в Москве. 1950-е

Юрий Пименов. Мокрые афиши. 1973

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетители музея отдыхают, продолжая просмотр картин

«Само понятие «русский импрессионизм» до сих пор вызывает жаркие споры. Импрессионизму в России не повезло. Зародившись в конце XIX столетия и почти приобретя собственное звучание, русский импрессионизм начал активно вытесняться авангардом. А после революции так и вообще оказался «вне системы». Но, несмотря ни на что, многие художники и до, и после политического переворота в стране продолжали творить в импрессионистической стилистике, продолжали экспериментировать на своих полотнах со светом, цветом, стремились передать настроение, эмоцию, уловить тончайшие воздушные вибрации. Импрессионизм вдохновляет художников и сегодня», — отметили в пресс-службе музея.

Тит Дворников. У моря. 1912

Василий Поленов. Крым. Судак. Бухта и гора Сокол. 1912

Константин Горбатов. Рыбацкая деревня на о. Капри

Борис Кустодиев. Венеция. 1913

Александр Герасимов. Монмартр ночью. 1934

Что же касается самого здания, где расположился, музей, то после реставрации комплекс «Большевик» сохранил не только свое «революционное» название, но и исторический облик. Известные лондонские архитекторы решили сохранить цилиндрическую форму хранилища муки, но придать зданию будущего музея вид современного арт-объекта. Проект реставрации возглавил директор бюро John McAslan + Partners архитектор Эйдан Поттер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивная зона Музея русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивная зона Музея русского импрессионизма

Сегодня Музей русского импрессионизма является культурным пространством, объединяющим выставочную работу с научной, издательской и просветительской деятельностью. Здесь более чем на тысяче квадратных метров располагаются выставочные площадки, мультимедийный зал, образовательная интерактивная зона, учебная студия, кафе, магазин с книгами и сувенирами.