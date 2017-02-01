Симферополь, 1 февраля, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Водохранилища Крыма содержат запасы воды, которые позволят обеспечить потребности республики до конца 2017 года. Об этом на пресс-конференции 1 февраля сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

Gkvod.rk.gov.ru Водоём в Крыму

«Объема воды в водохранилищах естественного стока с учетом притоков в весенний период будет достаточно до конца 2017 года», — цитирует Вайля Крыминформ.

Также Вайль отметил, что в наименьшей степени обеспечен водой Восточный Крым — это Керчь, Феодосия, Судак, Ленинский район. Для контроля за ситуацией в этих районах создан межведомственный штаб по ликвидации угрозы ЧС природного характера.

«Еще в августе Госкомводхозом была спрогнозирована ситуация, при которой будет отсутствовать вода в водохранилищах», — пояснил Вайль. Он отметил, что осенью была проведена большая работа, в том числе, перекачка воды в неблагополучный район за счет Белогорского и Тайганского водохранилищ. В итоге удалось аккумулировать около 9 млн кубометров воды, что «достаточно для проведения осенне-зимнего периода в Республике Крым».